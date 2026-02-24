ViX Micro acelera la forma de contar telenovelas

La telenovela mexicana entra a una nueva etapa. Con ViX MicrO, la división de microcontenido original de ViX. El melodrama ahora se cuenta en formato vertical, con episodios de uno a dos minutos y temporadas de hasta 60 capítulos, producidas en cinco días. La apuesta ya suma más de 900 millones de views en redes sociales y seis millones de usuarios diarios, cifras que confirman que el público sí quiere historias intensas… pero inmediatas.

En entrevista con La Razón, el productor André Barrén explicó que el formato no es improvisado, sino parte de una tendencia global que México adapta con sello propio. “El formato vertical o los microdramas vienen funcionando desde hace cuatro o cinco años; la cuna fue China. En México somos los primeros en producirlos de esta manera. No grabamos en panorámico, trabajamos en vertical y eso cambia por completo la puesta en escena y la producción”, señaló.

El Dato: A casi un año de operación, la plataforma ha producido más de 80 historias diseñadas para dispositivos móviles, con un ecosistema de más de 450 talentos.

Para Barrén, el mayor desafío está en la escritura. “El escritor tiene que entender que aquí no hay tiempo para explicar quién es quién. Tiene que llegar directo a la problemática. En los primeros episodios debes saber quién es la heroína, quién es el villano y cuál es el conflicto. Eso tiene que quedar claro en segundos”, afirmó el productor.

El modelo también implica límites creativos que se convierten en motor de ingenio: locaciones reducidas, número específico de escenas y diálogos medidos al milímetro. “Tenemos cinco días de grabación y parámetros claros. El presupuesto es acotado, pero eso te obliga a ser más creativo. Y ahí están los resultados”, sostuvo el productor, cuya unidad ya suma 18 microproducciones dentro del catálogo.

Para la actriz Lisset, el atractivo del formato radica en su naturalidad. “El lenguaje es más coloquial, más orgánico, como hablamos en la vida real. Si yo digo ‘me vale madres’, es porque así hablo; no es una ofensa, es autenticidad. Y que no te censuren cuando no estás agrediendo a nadie, se agradece como actriz”, expresó. Sobre el reto actoral, fue clara: “Tienes poco tiempo para preparar el personaje, así que debes llegar completamente lista. Al estar tan cerca del público, no se te puede ir ni una. Es la misma verdad y el mismo profesionalismo de siempre”.

Por su parte, Alexa Archundia, protagonista de El regreso de la heredera fugitiva, recordó la emoción de ver el resultado en pantalla. “Morí de amor cuando la vi. Fue la primera micronovela que se grabó para este nuevo contenido y hacerlo con tanto cariño se nota. Ahora, con Acábame, veo cómo he crecido y me siento muy orgullosa”, compartió.

Sobre la técnica, destacó la precisión que exige el formato vertical: “No te puedes mover tanto, tienes que respetar la cámara y mantener la concentración. Pero al final es lo mismo: contar la historia para que la gente se enganche y no se vaya en tres segundos”.

Además del melodrama —columna vertebral del proyecto—, ViX MicrO ya explora comedia romántica y otros géneros. La estrategia social-first libera los primeros episodios en redes sociales para invitar al público a continuar la historia completa dentro de la app gratuita bajo modelo AVOD. En la era del scroll infinito, la telenovela no desaparece: se adapta, se acorta y acelera el drama sin perder su esencia.