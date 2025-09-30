Cubs gana primerduelo de playoffs desde 2017

Seiya Suzuki y Carson Kelly conectaron jonrones consecutivos para ayudar a los Cachorros de Chicago a vencer por 3-1 a los Padres de San Diego en el primer juego de la serie de comodín de la Liga Nacional.

Una actuación perfecta del bullpen de Chicago cristalizó la primera victoria de playoffs de la franquicia desde la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2017. Los Cachorros perdieron por barrida ante Miami en la ronda de comodines de 2020, su última aparición en la postemporada. El segundo duelo de la serie al mejor de tres será en el Wrigley Field, uno de los campos más icónicos de las Grandes Ligas.

El segundo duelo de la serie al mejor de tres será en el Wrigley Field el miércoles por la tarde. Suzuki abrió la quinta entrada con un batazo de 424 pies hacia el jardín izquierdo-central contra Nick Pivetta, empatando el marcador 1-1 y animó a una multitud de 39,114 personas que agitó toallas en una tarde soleada.

El Dato: Garrett Crochet lució imponente al cubrir casi ocho innings y el bateador emergente Masataka Yoshida conectó un sencillo. Boston venció 3-1 a los Yankees.

Pivetta había retirado a 11 bateadores consecutivos antes de que Suzuki extendiera su racha de jonrones a cinco juegos, remontándose a la temporada regular.

Kelly siguió con un elevado que apenas superó el muro en el jardín izquierdo-central. El cátcher y nativo de Chicago levantó su brazo derecho en el aire mientras rodeaba la primera base.

Fue el debut en postemporada en las Grandes Liga tanto para Suzuki como para Kelly, quienes tuvieron el primer par de jonrones consecutivos de la franquicia en los playoffs desde que Miguel Montero y Dexter Fowler lo lograron el 15 de octubre de 2016 contra los Dodgers.

Pivetta ponchó a nueve en cinco sólidas entradas, pero la alineación de San Diego fue silenciada por Matthew Boyd y cuatro relevistas. Por los Padres, los dominicanos Manny Machado de 3-0 y Fernando Tatis Jr. de 4-0. Los venezolanos Luis Arráez de 4-0; y Freddy Fermín de 3-1.

El inicio de la postemporada de Gavin Williams con los Guardianes de Cleveland el año pasado salió mal.

Williams ponchó a ocho y dispersó cinco hits en más de seis entradas, pero acusó un par de carreras sucias que permitieron a los Tigres de Detroit superar 2-1 a Cleveland en el Juego 1 de su serie de comodines de la Liga Americana.

Los errores cometidos por el jardinero derecho puertorriqueño Jonathan Rodríguezz en la primera entrada y el primera base dominicano Jhonkensy Noel en la séptima marcaron la diferencia en el primer partido de la serie al mejor de tres en el Progressive Field.

El derecho se convirtió en el primer pitcher en perder un juego de postemporada mientras trabajaba seis o más entradas sin permitir carreras merecidas desde que Stephen Strasburg, derecho de Washington, lo hizo en el Juego 1 de la serie divisional de la Liga Nacional del 2017 contra los Cachorros de Chicago.

Williams concedió apenas una base por bolas durante su salida de 88 lanzamientos, que fue mucho mejor que su única aparición anterior en los playoffs. Comenzó el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana el año pasado contra los Yankees de Nueva York, permitiendo tres carreras antes de ser retirado.

Detroit vence a Cleveland en postemporada

En otro juego de playoffs. Tarik Skubal igualó el récord de postemporada de Detroit con 14 ponches y los Tigres vencieron el martes 2-1 a los Guardianes de Cleveland en el primer duelo de la serie de comodines de la Liga Americana.

Will Vest sacó los últimos cuatro outs para Detroit, sobreviviendo a una tensa novena entrada después de que José Ramírez, el astro dominicano de los Guardianes, quedara atrapado entre la tercera base y el plato para el segundo out.

get someone who looks at you the way Javy looks at Tarik 🥹 pic.twitter.com/BCC6JKvp6r — Detroit Tigers (@tigers) September 30, 2025

Los Tigres pueden avanzar a la serie divisional de la Liga Americana por segundo año consecutivo con una victoria. Detroit anotó la carrera de la ventaja en la séptima entrada cuando el toque de Zach McKinstry permitió que Riley Greene anotara desde la tercera.

Ramírez abrió la novena con un sencillo dentro del cuadro y avanzó a tercera cuando el campocorto puertorriqueño Javier Báez lanzó desviado a la primera base. Vest ponchó al bateador emergente George Valera y Kyle Manzardo prosiguió con un rodado a Vest. Ramírez corrió hacia el plato pero fue interceptado por Vest, quien lo persiguió y lo tocó para sacarlo.

Skubal, quien es el favorito para ganar su segundo premio Cy Young consecutivo de la Liga Americana, estableció un récord personal de ponches. Fue dominante e imperturbable al lanzar en el mismo montículo donde hace una semana lanzó una recta de 99 mph que golpeó a David Fry, el bateador designado de Cleveland, en la nariz y la cara durante la sexta entrada.

Skubal superó a Gavin Williams, el abridor de Cleveland que fue igual de efectivo pero perjudicado por un par de errores de los Guardianes. Williams permitió dos carreras no merecidas en más de seis entradas con cinco hits, ocho ponches y una base por bolas. Detroit se adelantó en la primera entrada cuando Kerry Carpenter anotó con un sencillo de Spencer Torkelson al jardín izquierdo.

aar