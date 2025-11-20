MLB cumple con datos de apuestas

La MLB dice que cumplirá con la solicitud de un comité del Senado para obtener documentos que detallen investigaciones sobre apuestas.

Los senadores Ted Cruz y Maria Cantwell del Comité de Comercio, Ciencia y Transporte enviaron una carta el lunes al comisionado de beisbol, Rob Manfred, solicitando información para el 5 de diciembre. La solicitud siguió a las acusaciones contra los lanzadores dominicanos de Cleveland, Emmanuel Clase y Luis Ortiz, acusándolos de aceptar sobornos para manipular lanzamientos para apostadores. Ambos se han declarado no culpables.

“Vamos a responder de manera completa, cooperativa y a tiempo a la investigación del Senado”, señaló Rob Manfred el miércoles durante una conferencia de prensa en una reunión de propietarios.

Dos días después de que se revelaran las acusaciones el nueve de noviembre, la MLB dijo que sus operadores de juegos autorizados limitarán las apuestas en lanzamientos individuales a 200 dólares y los excluirán de las combinadas.

“Creemos que los pasos que hemos tomado en términos de limitar el tamaño de estas apuestas de proposición y prohibir las combinadas son un cambio realmente significativo que debería reducir el incentivo para que alguien se involucre de manera inapropiada”, expresó Rob Manfred.

Dijo que era demasiado pronto para decir si la MLB tomará una postura sobre los mercados de predicción, en los que se negocian contratos basados en eventos reales como los puntajes de los juegos.

“Estamos bien conscientes de los problemas, del marco regulatorio diferente, pero no estamos en una posición en la que quiera articular públicamente una posición al respecto”, comentó.

Rob Manfred dijo que la investigación interna de la MLB sobre los lanzadores de Cleveland no tenía un cronograma.