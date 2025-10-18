El día en que Shohei Ohtani se convirtió en leyenda de las Grandes Ligas: una noche perfecta con los Dodgers

Shohei Ohtani con el MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

En una noche que ya pasó a la historia en el deporte mundial, el astro japonés Shohei Ohtani se confirmó, para muchos, como el mejor jugador en la historia del beisbol, poniendo una gran actuación en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de las Grandes Ligas, bateando y pichando para Los Angeles Dodgers.

Shohei Ohtani ya era una estrella mundial, pero ante los Milwaukee Brewers fue su graduación; conectó 3 home runs en 3 turnos, lanzó 10 ponches y recibió 0 carreras limpias en 6.0 innings, sencillamente épico para un jugador cuyo nombre solamente es digno de comparar con el de Babe Ruth, aunque el asiático parece ser superior al Bambino.

SHOHEI OHTANI, YOU ARE INCREDIBLE! pic.twitter.com/jythqTWUI4 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 18, 2025

En la primera entrada Ohtani bateó un hermoso cuadrangular en el sexto pitcheo del juego, que fue el preámbulo de una noche para la historia. Aficionados y expertos creen que el pelotero nipón dio la mejor actuación individual en la historia del deporte, además que sin lugar a dudas es la más impresionante en postemporada de Grandes Ligas.

Para dimensionar lo hecho por el originario de la ciudad de Mizusawa, de la prefectura de Iwate, en la historia de las Grandes Ligas sólo 12 bateadores habían conectado 3 jonrones en un juego de postemporada, además,sólo 26 lanzadores habían registrado 10 o más ponches, 2 o menos hits y ninguna carrera en una apertura de postemporada; Shohei Ohtani hizo ambas cosas en el mismo juego.

"OH MY GOODNESS. SHOHEI OHTANI. WOW." pic.twitter.com/eCxAluBya7 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 18, 2025

Shohei Ohtani en su histórico juego de postemporada

Como lanzador:

6 Innings

10 Ponches

0 Carreras

2 Hits

Como bateador:

3 de 3

3 Hits

3 Cuadrangulares

3 Carreras

3 Carreras impulsadas

SHOHEI OHTANI HITS ONE OUT OF DODGER STADIUM. pic.twitter.com/LC93DjY27U — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 18, 2025

Shohei Ohtani pone a Dodgers en la Serie Mundial

Campeones defensores, los Dodgers están de regreso por segundo año seguido en la Serie Mundial, listos para sumar un nuevo campeonato a su palmarés y afrontarán el Clásico de Otoño con ánimos renovados luego de la histórica presentación de Shohei Ohtani.

Three strikeouts for Shohei in the first! pic.twitter.com/o1Wt8ovATU — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 18, 2025

Los Dodgers tienen récord de 9-1 en la postemporada y han sido imparables. Barrieron a los Cerveceros en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El año pasado, los Dodgers vencieron a los Yankees para ganarlo todo, y ahora vuelven a la Serie Mundial, que inicia el viernes. Tendrán la oportunidad de convertirse en los primeros campeones consecutivos de las Grandes Ligas en un cuarto de siglo. Acuden al Clásico de Otoño por quinta ocasión en nueve temporadas, con 13 apariciones consecutivas en los playoffs.

