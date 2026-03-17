Él es Eugenio Suárez, héroe de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 ante Estados Unidos

Eugenio Suárez fue el héroe de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 ante Estados Unidos

La final del Clásico Mundial de Beisbol 2026 tiene un héroe y fue Eugenio Suárez, quien impulsó la carrera que le dio a Venezuela el primer título de su historia tras vencer 3-2 a Estados Unidos. Su doble al jardín central en la novena entrada será la acción que se recuerde por generaciones.

Eugenio Alejandro Suárez es un beisbolista profesional venezolano nacido el 18 de julio de 1991 en Ciudad Guayana, Bolívar, Venezuela. Con 34 años de edad es uno de los jugadores latinos de mayor nombre en las Grandes Ligas.

¡EUGENIO SUÁREZ AL RESCATE DE VENEZUELA! pic.twitter.com/npgjbLaypI — MLB Español (@mlbespanol) March 18, 2026

Suárez juega como antesalista (tercera base) y es conocido por su poder al bate, por lo que en la final del Clásico Mundial ante Estados Unidos salió como Bateador Designado. Su trayectoria en las Grandes Ligas (MLB) incluye paso por los Tigres de Detroit, Marineros de Seattle y Rojos de Cincinnati.

“Este equipo es increíble. ¡Somos una familia! Por eso jugamos con pasión, con amor, porque sentimos la camiseta, sentimos a nuestro país apoyándonos, por eso esto es tan importante para nosotros como personas, como jugadores, como seres humanos y como venezolanos. Ahora somos campeones”, dijo el pelotero tras la victoria.

En el Clásico Mundial de Béisbol 2026, Suárez se convirtió en una de las grandes figuras de Venezuela y, especialmente, en el héroe de la final. En el juego decisivo contra Estados Unidos, conectó un doble en la novena entrada que rompió el empate y produjo la carrera del campeonato, dándole a su país su primer título en la historia del torneo.

Ese batazo lo convirtió en protagonista de uno de los momentos más importantes del beisbol venezolano, siendo recordado como el jugador que definió el campeonato en el instante clave. Maikel García fue seleccionado como el Jugador Más Valioso tras batear para .385 con siete carreras impulsadas.

¿QUÉ MEJOR FORMA DE CERRAR QUE CON UNOS TAMBORES DE CAMPEÓN? pic.twitter.com/lXMpFi5APG — MLB Español (@mlbespanol) March 18, 2026

Estados Unidos pierde con todo y sus estrellas

Pese a un plantel de estrellas encabezado por Aaron Judge, Bryce Harper y Paul Skenes, Estados Unidos perdió su segunda final consecutiva del máximo torneo nternacional del beisbol y volvió a quedarse sin el título desde 2017.

Judge se fue de 4-0 con tres ponches en el juego por el campeonato y bateó para .222 con cinco impulsadas en el torneo, Harper bateó para .214 con tres impulsadas y Alex Bregman lo hizo para .143 con cuatro impulsadas. Estados Unidos anotó nueve carreras en los tres juegos de la ronda de eliminación directa con un promedio colectivo de .188.

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