¿Cuándo y dónde se juega el siguiente Clásico Mundial de Beisbol?

El Clásico Mundial de Beisbol es el principal torneo internacional profesional y oficial del deporte a nivel de selecciones. Se ha celebrado seis veces desde su primera edición en 2006, con Japón, la República Dominicana y Estados Unidos como los campeones hasta 2026.

El impacto a nivel cultural y social genera mayor interés por parte de los aficionados, por lo que ya se espera la siguiente edición, que se tiene prevista para ser en marzo de 2029, aunque no hay confirmación por el momento de fechas exactas ni sedes oficiales.

El próximo Clásico Mundial de Beisbol, organizado por World Baseball Classic y Major League Baseball, está previsto de manera tentativa para marzo dentro de tres años. La fecha se mantendría para no empalmarse con el calendario de las Grandes Ligas y que los jugadores de las Mayores puedan estar en el certamen.

El Clásico Mundial reúne a las principales selecciones nacionales del mundo y se disputa, de forma habitual, cada tres años, aunque entre ediciones han habido cuatro o hasta seis años de diferencia.

La edición de 2029 marcaría una nueva oportunidad para ver a las potencias internacionales competir por el título global del beisbol. Japón es el equipo más exitoso, con tres títulos (2006, 2009 y 2023), siendo el único en haber ganado el torneo en más de dos ocasiones.

Team Korea vs. Team Japan at the Tokyo Dome



Get ready! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/HcvU5rXoNC — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 7, 2026

Se espera que el torneo se mantenga en su estructura de tres semanas, con grupos definidos, una ronda inicial que entregue boletos a cuartos de final, semifinales y posteriormente la final. La fase de eliminación directa se juega a un solo duelo.

En cuanto a sedes y posibles cambios de formato, invitados y más, habrá que esperar, pues es dos años del certamen cuando los organizadores informan sobre los campos que tendrán juegos. El Clásico Mundial se ha caracterizado por tener apertura en cuanto a sedes.

Tan solo en 2026 la ronda inicial se jugó en Estados Unidos, Japón y República Dominicana. Con el gran papel de estas selecciones, sumado a la sorpresas de Venezuela e Italia, no sorprendería que se sumen más ciudades.