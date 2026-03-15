¡Estados Unidos a la final! Los anfitriones vencen a República Dominicana para ir por el título del Clásico Mundial de Beisbol

Estados Unidos se convierte en el primer equipo finalista del Clásico Mundial de Beisbol tras derrotar a República Dominicana en las semifinales por marcador de 2-1, en un encuentro bastante reñido entre estas dos escuadras en el que los lanzadores sobresalieron por su gran trabajo.

El marcador se inauguró en la parte baja de la segunda entrada, cuando Junior Caminero tuvo su oportunidad en la caja de bateo y logró su tercer cuadrangular del torneo, mandando la blanquita por el jardín central para lograr la primera carrera de RD.

El tercer episodio terminó con par de roscas en el marcador y la presión para Estados Unidos, pero la respuesta no tardó en llegar por parte de la escuadra de las Barras y las Estrellas, pues en la cuarta entrada se pusieron en ventaja con dos cuadrangulares.

Team USA is headed back to the #WorldBaseballClassic Final for the THIRD STRAIGHT TIME! pic.twitter.com/Mrh7CPkz6W — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 16, 2026

Gunnar Henderson fue el primero en mandar la pelota fuera del parque para conseguir un cuadrangular en solitario con el que empató el marcador en el LoanDepot Park y en la misma entrada, pero turnos más tarde, Roman Anthony logró el segundo home run de la noche con el que Estados Unidos se puso en ventaja en el cotejo.

En la última entrada, la presión inició para los locales, pues a dos outs de llevarse la victoria, tenían a un jugador en primera base y se dio la reunión arriba del montículo, pues no querían que ocurriera alguna sorpresa por parte de República Dominicana; sin embargo, un wild pitch mandó al dominicano a segunda base.

Geraldo Perdomo fue el último en la caja de bateo por parte de Dominicana y, a un out de la victoria, tenía cuenta llena, pero en el lanzamiento número 22 del estadounidense, el ampire marcó out y Estados Unidos alcanzó la gran final del Clásico Mundial de Béisbol.

MASON MILLER WINS THE BATTLE



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Con esta victoria, Estados Unidos llega a su segunda final al hilo en el Clásico Mundial de Beisbol, pues hace tres años también alcanzaron el partido por el título; sin embargo, cayeron derrotados a manos de Japón por marcador de 8-0 en el Dodger Stadium.

Este año, los japoneses cayeron eliminados a manos de Venezuela, lo que significa que tendremos nuevo campeón en el Clásico Mundial. Mañana Italia se enfrenta a los venezolanos para definir al segundo finalista del torneo.

Las barras y las estrellas buscan su segundo título del certamen internacional, pues en su historia solo presumen una conquista en 2017; Japón tiene tres trofeos y República Dominicana ha sido campeón en una ocasión.

DCO