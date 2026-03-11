Clásico Mundial de Beisbol: Esta es la inaudita razón por la que Italia es uno de los favoritos al título

Inició el Clásico Mundial de Beisbol y se especulaba que las selecciones de Centroamérica y Sudamérica se llevarían los partidos y varios de ellos llegarían a la fase final de la competencia; sin embargo, el combinado de Italia se metió en el debate por el tremendo nivel que han mostrado en el torneo.

Antes de medirse a México, el conjunto europeo lleva marca perfecta en la fase de grupos, sumando tres victorias en tres partidos, pero este logro que consiguió la novena italiana es por el tremendo roster que armaron para el torneo, el cual es uno de los más poderosos del Clásico Mundial de Beisbol.

VINNIE PASQUANTINO AGAIN! 🇮🇹 pic.twitter.com/o5vKDzlRak — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 12, 2026

Esta es la razón por la que Italia tiene un equipo competitivo en el Clásico Mundial

El Clásico Mundial de Béisbol es el mejor torneo del rey de los deportes a nivel de selecciones, torneo en el que este año Italia está convirtiéndose en uno de los favoritos al título, pues es uno de los tres equipos que terminará invicto la primera ronda del torneo.

La razón de que el conjunto europeo tenga un equipo poderoso y competitivo es por el número de beisbolistas que tienen en las grandes ligas, pues de los 30 jugadores participantes, 20 de ellos juegan en la Major League Baseball (MLB) y varios de ellos nacieron en Estados Unidos, pero decidieron representar a Italia por su doble nacionalidad.

El combinado italiano se medirá ante Puerto Rico en la siguiente fase del Clásico Mundial de Béisbol, en busca de meterse a las semifinales del torneo para convertirse en la segunda selección europea en jugar la antesala de la gran final, pues el primer combinado fue el de Países Bajos en 2013 y 2017, cuando fueron cuarto lugar.

Jakob Marsee knocks in 2 more 👀



It's a 5-0 lead for Team Italy in the 5th! 🇮🇹 #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/6VVLqd5Zw3 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 12, 2026

Italia podría dejar fuera a México del Clásico Mundial de Beisbol

Italia llegó al partido contra México invicto y después de vencer a Estados Unidos por marcador de 8-6; aunque los mexicanos eran favoritos en el cotejo, las cosas fueron diferentes y desde el inicio del encuentro la novena italiana comenzó a pegar en el marcador.

Llegando a la séptima entrada, Italia ya tenía siete carreras a su favor y México logró poner una a su favor, aunque era una misión complicada para la novena mexicana.

En caso de que Italia llegue a la final del Clásico Mundial de Beisbol, se podría medir ante Japón, la selección más fuerte del torneo, y tendríamos un encuentro entre la sorpresa del certamen contra los actuales campeones de la competencia.

DCO