Pelea campal entre aficionados de México en el Clásico Mundial de Beisbol; el VIDEO le dio la vuelta al mundo

En redes sociales circula un video en donde aficionados de México y Estados Unidos se enfrascan en una batalla campal en el Daikin Park de Houston, Texas, luego que la novena estadounidense derrotó a la mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Al parecer la derrota de la selección azteca de beisbol no cayó bien en los aficionados, pues en redes se pueden ver fragmentos de una pelea en las gradas del estadio. Golpes, patadas, empujones y hasta caídas por las escaleras se dieron en la pelea.

USA beats Mexico again and all hell breaks loose in the bleachers. Whose side are you on? 🇺🇸#WBC

pic.twitter.com/ayNHSDKkQZ — Gif And Let Die l𓁹 𓁹l (@jcvsqz) March 10, 2026

En el video se ve a dos aficionados, uno de ellos con la playera de la Selección Mexicana de Futbol golpeando a otra persona, quien como puede se defiende y responde a las agresiones con golpes y empujones.

TE RECOMENDAMOS: Futbol internacional Galatasaray vence por la mínima a Liverpool en inicio de octavos de final de Champions League

Si bien se desconoce la causa real de la pelea, versiones apuntan a que hubo un descontento ocasionado por el juego de las selecciones en el Clásico Mundial de Beisbol. Ambas personas intercambiaron insultos y provocaciones durante el encuentro, hasta que desencadenó en golpes.

Mientras la pelea se realizaba de a poco se fueron acercando personas que estaban cerca para intentar calmar las cosas, pero cuando parecía que todo paraba el fan estadounidense golpeó a un sujeto que no estaba haciendo nada y se encendieron las pasiones.

Este penoso acto de violencia entre los aficionados se presentaron al finalizar el juego en donde Estados Unidos derrotó 5-3 a México en la fase de grupos del Clásico Mundial de Beisbol.

El juego generó grandes expectativas porque la novena mexicana llegaba con saldo positivo ante su vecino del Norte en el Clásico Mundial. Lamentablemente en una mala entrada del pitcheo azteca se perdió el juego.

Pese a la derrota, el manager de México, Benjamín Gil, comentó que “es admirable que el equipo no se rindió”, además que el juego fue tan apretado que se quedaron a un buen batazo de poder igualar la pizarra.

Fight at WBC - Mexico vs USA. They were rocking each other. pic.twitter.com/RnS8SWrcFM — TOBY (@TobyTinelli) March 10, 2026

“Nos quedamos a un swing de empatar el juego. Es raro que una derrota te deja buen sabor de boca, me entusiasma para lo que viene”, comentó Benjamín Gil.

El Matador quiere volver a enfrentar a Estados Unidos en este Clásico Mundial, pues sabe que sus muchachos son capaces de vencer al roster lleno de estrellas de las Grandes Ligas.

“Los blanqueamos por siete innings, estoy orgulloso por cómo pelearon. Espero jugar contra Estados Unidos otra vez. Deseo enfrentarlos otra vez en Miami”, dijo Gil.

aar