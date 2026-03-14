¡Con todo y Ohtani! Venezuela elimina a Japón y habrá nuevo campeón del Clásico Mundial de Beisbol

En un resultado impresionante Venezuela eliminó a Japón, campeón defensor del Clásico Mundial de Beisbol, y habrá nuevo rey del torneo. La selección sudamericana se llevó el duelo de cuartos de final 8-5 y ahora se medirá a Italia en semifinales.

Aunque los nipones tenían en el campo a Shohei Ohtani, la gran estrella de las Grandes Ligas y de Los Ángeles Dodgers, fueron los venezolanos los que salieron con el brazo en alto. Ohtani se fue 1-4 con un home run en su primer turno al bat.

TEAM VENEZUELA HAS A DATE WITH TEAM ITALY IN THE #WORLDBASEBALLCLASSIC SEMIFINALS 😮 pic.twitter.com/gpQzrenaNX — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 15, 2026

Las semifinales del Clásico Mundial de Beisbol 2026

Estados Unidos vs República Dominicana

Venezuela vs Italia

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