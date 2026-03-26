¿Guillermo Ochoa es titular ante Portugal? El comentario de Aguirre que genera polémica

Guillermo Ochoa en un entrenamiento con México antes de jugar ante Portugal

La Selección Mexicana tiene un compromiso importante ante Portugal en la reapertura del Estadio Azteca y uno de los temas más polémicos entre los aficionados es la portería, pues Javier Aguirre llamó a Guillermo Ochoa, quien podría ser titular este sábado.

“Memo es un portero que está activo, que está compitiendo y es un jugador que nos ayuda mucho dentro y fuera del terreno de juego”, dijo Aguirre en conferencia de prensa y añadió que ansia verlo atajar. “Es un referente del futbol mexicano, está activo, está bien, está trabajando y lo quiero ver”.

Ochoa regresa a una convocatoria de México y divide opiniones, pues a un sector de la afición no le convence que un jugador de 40 años de edad pueda ser titular en una Copa del Mundo.

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El exportero del América no era llamado al Tricolor desde que fue suplente en la Copa Oro pasada, pero la lesión de Luis Ángel Malagón le abrió las puertas de vuelta a la selección. La última vez que jugó con México fue en noviembre de 2024.

Luis Malagón no es la única baja de la Selección Mexicana, que tiene doce jugadores lesionados. La mitad de ellos elementos que ganaron la Liga de Naciones de Concacaf y la Copa Oro el año pasado.

“La mitad del equipo que ganó dos títulos con los que logramos hacer una familia y un compromiso y levantaron un título, hoy no están aquí. No es ni con mucho un pretexto porque surgen otros mexicanos en el mismo puesto y van a intentarlo”, dijo al respecto el Vasco Aguirre.

Entre los lesionados se encuentran el delantero del Milán, Santiago Giménez, el volante y capitán del equipo, Edson Álvarez, además de los mediocampistas Luis Chávez y César Huerta, el lateral Rodrigo Huescas y la joven promesa Gilberto Mora.

“Es verdad que de estos 12 lesionados si hay dos o tres descartados definitivamente no por mí, sino por el tema médico, pero podrían haber buenas noticias de los otros ¿Hay bajas? Sí, sí las hay, los extrañaremos, es verdad, pero no podemos depender de nadie. No lo hemos hecho hasta ahora. Por lo tanto, si no está Juan, vendrá Pedro", explicó.

Ante la Selección de Portugal también se podría ver el debut de Álvaro Fidalgo con México. El mediocampista del Real Betis vive su primera convocatoria con el Tricolor, tras naturalizarse en febrero.

El Maguito vivió cinco años en la Ciudad de México mientras jugaba con el Club América, en donde fue clave en los éxitos recientes del equipo que ganó un tricampeonato de liga. El jugador de 28 años en total levantó seis título en su estancia en el país.

“Álvaro, bien, muy adaptado porque conoce a mucha gente después de competir contra ellos, bromea con la gente, está como uno más como tiene que ser, sin complejos, queriendo la pelota, entrenando muy bien, muy natural”, comentó Aguirre.

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