¿Gilberto Mora es nuevo jugador del Atlético de San Luis? Esto se sabe AL MOMENTO

Gilberto Mora fue objeto de una dinámica en redes sociales entre Xolos y Atlético de San Luis.

Gilberto Mora, mediocampista de Xolos, es el futbolista mexicano sensación del momento tras su participación en el Mundial 2026, y este viernes el Atlético de San Luis presumió la llegada a sus filas de Mora. Pero no se trata del seleccionado nacional, sino del atacante chileno Felipe Mora.

En un ingenioso video que publicaron los Tuneros se ve a dos perros de distintas razas, una alusiva a la mascota del equipo y la otra referente al club de Tijuana, los dos con moras en la boca.

No es el mismo 𝐌𝐨𝐫𝐚. 😉



¡Bienvenido al Atlético de San Luis, Felipe Mora! 🔴⚪️#ConAlmaPotosina pic.twitter.com/6YhTMkRfRL — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) July 30, 2026

“Este es el bueno, estoy listo”, dijo momentos después el chileno Felipe Mora, quien reforzará la ofensiva del Atlético de San Luis en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

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Atlético de San Luis presume a su Mora

La noticia del fichaje del Atlético de San Luis causó revuelo en redes sociales, donde los Tuneros aclararon que no se trata de Gilberto Mora.

“No es el mismo 𝐌𝐨𝐫𝐚. 😉 ¡Bienvenido al Atlético de San Luis, Felipe Mora! 🔴⚪️“, fue el mensaje con el que el cuadro potosino presumió al sudamericano, quien se une a la plantilla para suplir al goleador João Pedro, quien sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Xolos reacciona a publicación del Atlético de San Luis

Para los Xolos de Tijuana no pasó desapercibida la publicación del Atlético de San Luis al anunciar al chileno Felipe Mora como su nuevo jugador.

La escuadra fronteriza respondió citando el video de los potosinos con otro clip en el que se ve el gran recibimiento que precisamente tuvo Gilberto Mora a la llegada de la Jauría a San Luis Potosí para el encuentro de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX.

“No es el mismo 𝐌𝐨𝐫𝐚. 😎“, enfatizó Xolos para dejar en claro que el joven mediocampista de 17 años sigue formando parte de su plantilla.

La viral publicación ocurrió previo al partido que precisamente sostendrán Atlético de San Luis y Xolos este viernes 31 de julio como parte de la tercera fecha del Apertura 2026. El Estadio Alfonso Lastras es la sede del partido entre estos clubes.

EVG