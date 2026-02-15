Clásico Mundial de Beisbol 2026; ¿Cuándo inicia y dónde se juega?

México será uno de los 20 participantes en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

El próximo 5 de marzo comienza el Clásico Mundial de Beisbol 2026, en la que será la sexta edición de esta competencia que en esta ocasión se llevará a cabo en cuatro ciudades hasta el 17 de marzo, cuando se conozca al campeón del torneo.

San Juan (Puerto Rico), Houston (Estados Unidos), Tokio (Japón) y Miami (Estados Unidos) son las cuatro ciudades que recibirán los partidos de la competencia que contará con la participación de 20 selecciones durante los 13 días de la misma.

Prepare for the sights and sounds of #WorldBaseballClassic action 😤 pic.twitter.com/JtndVgFDTP — World Baseball Classic (@WBCBaseball) February 6, 2026

Sin embargo, los juegos correspondientes a cuartos de final y a la ronda final se realizarán solamente en Estados Unidos, por lo que Puerto Rico y Japón únicamente recibirán encuentros de la ronda de grupos del Clásico Mundial de Beisbol 2026.

¿Qué equipos participarán en el Clásico Mundial de Beisbol 2026?

Serán 20 los equipos participantes en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, la mayoría de ellos de América, que tendrá a 11 representantes, los cuales son México, Estados Unidos, Canadá, Cuba, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Nicaragua, Brasil y Colombia.

Por Europa competirán Gran Bretaña, Israel, Italia, República Checa y Países Bajos. Australia será la única representante de Oceanía, mientras que por Asia estarán Corea del Sur, Japón y China Taipéi.

¿Quién es el actual campeón del Clásico Mundial de Beisbol?

La selección de Japón es la vigente campeona del Clásico Mundial de Beisbol, luego de que consiguió el título en la edición del 2023 tras vencer en la final a Estados Unidos por marcador de 3-2.

El conjunto asiático superó 6-5 a México en las semifinales de aquella edición, que se realizó en Taiwán, Japón y Estados Unidos.

Con su coronación en el Clásico Mundial de Beisbol 2023, Japón se ratificó como el máximo ganador en la historia del evento al llegar a tres títulos, por solamente uno de Estados Unidos y República Dominicana.

In 2023 Seiya Suzuki missed the World Baseball Classic due to an oblique injury.



Team Japan made sure to honor their injured teammate by carrying his jersey throughout the tournament. ❤️



Suzuki is back to full health and will be joining Team Japan in this year’s… pic.twitter.com/eQwzMKG4tJ — World Baseball Classic (@WBCBaseball) February 6, 2026

¿Cuál es el formato del Clásico Mundial 2026?

Cada uno de los cuatro grupos del Clásico Mundial de Beisbol 2026 está conformado por cinco equipos, los cuales se enfrentarán entre todos.

Las dos mejores selecciones de cada sector clasificarán a los cuartos de final. Los equipos que avancen en Japón irán a Miami, mientras que los que clasifiquen en Puerto Rico posteriormente irán a Houston, Texas.

EVG