¡México lindo! Carlos Sainz presume fenomenal bronceado hecho en tierras mexicanas (VIDEO)

El piloto español Carlos Sainz tiene una relación muy especial con México, y en esta ocasión presumió su fenomenal e increíble bronceado que se hizo en nuestro país en la víspera del arranque de la Temporada 2026 de la Fórmula 1.

“México lindo”, dice Carlos Sainz al inicio del video en el que también aparece Alex Albon, su coequipero en la escudería Williams. En el clip se enfoca al volante nacido en Madrid mientras se resalta su increíble bronceado.

“Miren a este hombre elegante, miren la iluminación. Tienes un fuerte bronceado”, comentó Alex Albon mientras enfocaban a Carlos Sainz, quien volvió a decir “México lindo”. Posteriormente, e tailandés señaló que había llegado su turno de broncearse.

F1 2026, la segunda temporada de Carlos Sainz con Williams

El español Carlos Sainz correrá este 2026 su segunda temporada de Fórmula 1 con la escudería Williams, a la que llegó después de cuatro campañas con Ferrari.

El piloto madrileño de 31 años de edad acabó en el noveno sitio en la F1 2025 luego de haber cosechado 64 unidades a lo largo del campeonato.

Carlos Sainz consiguió dos podios en su primera temporada con Williams, los cuales logró con sus terceros lugares obtenidos en los Grandes Premios de Azerbaiyán y Qatar.

¿Cuándo y dónde comienza la F1 2026?

La F1 2026 comienza el próximo 5 de marzo, día en el que están programadas las primeras prácticas del Gran Premio de Australia.

La carrera en el Circuito de Albert Park, en Melbourne, está pactada para celebrarse el sábado 7 de marzo. En Australia será domingo 8, pero la diferencia de horarios con respecto a México hace que en nuestro país sea un día antes.

Carlos Sainz intentará mejorar en la F1 2026 su desempeño en su primera temporada con Williams, que terminó en el quinto sitio del campeonato de constructores.

El mejor resultado de Carlos Sainz en el Gran Premio de Australia fue la victoria obtenida en la temporada del 2024. Es el único podio que el español ha logrado en Melbourne.

EVG