Penta Zero Miedo revela cómo fue engañado para luchar en una exclusiva fiesta de un hombre poderoso: “una persona diferente”

El luchador Penta Zero Miedo reveló la vez que fue contratado para una función privada en la sierra de México y fue obligado a luchar sin ring por un hombre y su equipo de trabajo. De acuerdo con el gladiador mexicano, fue una de esas personas que ocasionalmente arreglan fiestas con artistas y en en casas lujosas.

El originario de Ecatepec recordó, en charla con el comediante El Capi Pérez, la vez que a él y a unos amigos los llamaron para una lucha en Querétaro. Lo que pensaron que sería una función normal, se transformó en una anécdota para la historia.

“Me hicieron luchar en una fiesta infantil en el pasto. Nos contrataron, éramos una cuadrilla de luchadores, que éramos todos amigos, entrenábamos juntos todos los días”, comienza la historia del Zero Miedo, quien explica que la función fue en la sierra de Querétaro, en un viaje que duró 8 horas.

“Hay función al sábado en Querétaro. Pero yo no conocía ese Querétaro, yo de Ecatepec hacía dos horas, tres con tráfico. Llegando a Querétaro para arriba, no sé como se llama ahí, hicimos como 8 horas en total. Lejos, lejos de a madres, era como la sierra”, explicó.

Penta comentó que la lucha se tuvo que hacer en el pasto, tal vez en el patio de la casa, porque el ring nunca llegó, pero no había forma de no luchar. “El ring nunca llegó, porque se madreó la camioneta en el camino, el chiste que el ring nunca llegó, pero el dueño de la fiesta, el anfitrión, era una persona diferente, con un poco de cosas diferentes”.

Con la idea de la persona que organizó la lucha, podemos imaginar que se trataba de alguien con poder, quien obligó a Penta y a sus compañeros a realizar la función, porque su hijo quería ver a los luchadores, entonces no había opción; luchaban o luchaban.

“Desde que llegamos y vimos la gente dijimos: ‘este guey no es carnicero, ni tiene un puesto de tacos, ni mucho menos’. De ese diferente. Entonces entró con su adorable equipo de trabajo y dijo: ‘mi hijo quiere ver luchas y luchas va a tener, ahí está el pasto’”, indicó.

Penta, quien actualmente es uno de los luchadores más importantes de WWE y tal vez el más conocido de México, terminó diciendo que luchó porque quería cobrar, además que se entregó a la lucha, porque hasta se aventó a una alberca que había en el lugar.

“Estaba el pasto y había una alberca. Hasta volamos a la alberca. O te acoplas o no quiero ni imaginar cómo hubiera terminado, yo quería cobrar”, indicó.

aar