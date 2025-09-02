Novak Djokovic sufre, pero vence a Taylor Fritz y se cita con Carlos Alcaraz en semifinales de US Open

Aunque sufrió y perdió en el tercer set, el serbio Novak Djokovic se las arregló y venció 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4 a Taylor Fritz, quien era el último estadounidense con vida en el US Open 2025. Ahora el, Djoker se medirá ante Carlos Alcaraz en semifinales del último Grand Slam del año.

La primera manga se la llevó Nole por 6-3, haciendo pensar que se vendría una noche tranquila para él, sin embargo, en la segunda parte de la historia Fritz se puso en ventaja 3-2, complicando muchos las cosas al serbio.

Fritz forces a fourth!



He takes the third set 6-3. pic.twitter.com/UnQjSlpwY5 — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025

El estadounidense trabajó golpes de poder para mantener a su rival jugando lejos de la línea, situación que le ayudó a estar en ventaja, además que a Novak no se le estaba viendo cómodo en la cancha.

Djokovic empató 3-3 y fue el principio del fin para Fritz. El Terremoto de los Balcanes se impuso 7-5, aprovechando los errores del local, pues Taylor tuvo muchas posibilidades que Nole le entregó para ganar el set.

Taylor Fritz tomó la iniciativa, en especial con el servicio, e impulsado por la afición del Arthur Ashe Stadium, que se estaba metiendo muy duro con Novak con gritos a favor del estadounidense, logró poner el tercer parcial 3-1 en su favor y después definirlo 6-3 con 18 tiros ganadores, por 6 del serbio.

Fritz gets the slam and wants the crowd early in the third. pic.twitter.com/LWZY7Ij51s — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025

El siguiente rival de Nole es nada menos que Carlos Alcaraz, quien venció al checo Jiri Lehecka por 6-4, 6-2, 6-4 en los cuartos de final. Ahora vivirá su primera semifinal en cancha dura de un Grand Slam desde 2023, año en el que terminó ganado su primer Major, justamente en el US Open.

Alcaraz, con 22 años de edad, está por novena vez en semifinales, marca que solo supera su compatriota Rafael Nadal con 12 semis antes de cumplir 23.

Los cuartos de final masculinos siguen mañana con el choque entre Félix Auger-Aliassime vs Álex de Miñaur y con el inédito duelo entre italianos en cuartos en la era abierta de los Grand Slam, entre Jannik Sinner y Lorenzo Musetti.

Novak gets the second set and sends a message 😤 pic.twitter.com/o2paAZ9Hnz — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025

En la rama femenil. La campeona defensora Aryna Sabalenka avanzó a las semifinales sin tener que pegarle a la pelota, pues su rival, Marketa Vondrousova, de los cuartos de final se retiró de su partido debido a una lesión de rodilla.

Según la Asociación de Tenis de Estados Unidos, Vondrousova, campeona de Wimbledon en 2023, es la primera mujer en abandonar con antelación un partido de US Open en los cuartos de final o más tarde desde 1988, cuando Steffi Graf avanzó a la final porque Chris Evert no jugó su semifinal.

Ahora, en semifinales tendremos una reedición de la final pasada del Abierto de Estados Unidos, ya que la rival de Aryna Sabalenka será la número cuatro Jessica Pegula, quien cayó el año pasado a manos de la bielorrusa en sets corridos. La otra semifinal femenil enfrenta a la japonesa Naomi Osaka ante Karolína Muchová.

aar