Novak Djokovic no se guarda nada y se queja del terrible olor a marihuana que hay en el US Open

Novak Djokovic se encuentra en Estados Unidos peleando en el US Open para conseguir su título número 25 de Grand Slam, sin embargo el tenista serbio se unió al debate sobre el olor a marihuana que se llega a percibir durante los entrenamientos y partidos en Flushing Meadows.

La legalización de la marihuana en Nueva York generó que cada vez mas personas fumen a los alrededores del complejo del US Open y ese peculiar olor llegue a las canchas y al Arthur Ashe Stadium, generando que los atletas estén inhalando el humo de los cigarrillos mientras están jugando.

“Lo puedes sentir aquí más que en ningún otro sitio. Yo no soy fan de ese olor, pero aquí lo permiten, por lo que solo te queda aceptarlo. Lo sientes en los entrenos y en los partidos. Así es, aquí”, comentó el 24 veces campeón de Grand Slam.

Casper Ruud tiene la misma postura que Novak Djokovic

Días antes de las declaraciones de Novak Djokovic sobre el olor a marihuana durante los partidos en el US Open, el tenista noruego Casper Ruud dio su opinión al respecto del tema después de caer derrotado en segunda ronda a manos de Raphael Collignon.

“El olor a marihuana es lo peor de Nueva York. Está por todas partes, incluso aquí en las canchas. Es bastante molesto estar jugando, cansado, y a pocos metros, alguien fumando marihuana. No podemos hacer nada al respecto”, expresó Casper Ruud.

Además de Novak Djokovic y Casper Ruud, tenistas como Nick Kyrgios y María Sakkari también han hablado sobre el terrible olor que llega a impregnarse en las canchas del US Open, algo que los organizadores no han podido erradicar aunque esté prohibido fumar dentro de las pistas.

Novak Djokovic busca su título 25 de Grand Slam

Novak Djokovic ha peleado todo el 2025 en busca del título número 25 de Grand Slam, algo que no se le ha dado por diferentes razones, una de ellas y la más importante, las lesiones que ha sufrido a lo largo del año.

De igual forma, el gran nivel que han mostrado Jannik Sinner y Carlos Alcaraz es otra de las razones por las que ‘Nole’ no ha podido subirse a lo más alto del podio en un Grand Slam esta temporada, así que el US Open podría ser la última oportunidad para lograr su cometido.

La hegemonía de Sinner y Alcaraz cada vez es más fuerte; el italiano y el español son las raquetas que han estado peleando Australia, Roland Garros y Wimbledon esta temporada y será difícil que alguien los baje de ese nivel.

