Nole gana en regreso de la ATP a Grecia

Novak Djokovic sufrió en un complicado primer set antes de despegarse para derrotar 7-6 (3) y 6-1 al chileno Alejandro Tabilo en el torneo de Atenas, el primer certamen de la gira de la ATP que se disputan en Grecia en más de 30 años.

Ambos jugadores mantuvieron su servicio bajo presión en el primer set hasta que Djokovic se impuso en el desempate. El trámite cambió en el segundo set, donde el primer cabeza de serie rompió el servicio de Tabilo dos veces y completó el partido en poco más de 90 minutos.

La victoria de Djokovic le aseguró un lugar en los cuartos de final del ATP 250.

La élite regresó a Grecia por primera vez desde 1994. La multitud en el Telekom Center ofreció un apoyo constante al serbio de 38 años, quien se mudó con su familia a Atenas a principios del 2025.

“Se siente realmente como en casa jugar en Atenas. Más que el reconocimiento por mis logros en el tenis, sentí que la gente aquí se acercó a mí de una manera amistosa y humana, y eso tocó mi corazón”, dijo Djokovic en la entrevista a pie de cancha. Había perdido sus dos encuentros anteriores contra Tabilo, de 28 años.

“Estoy encantado de haber superado la ronda esta noche. Jugué contra Tabilo y nunca le había ganado, así que estaba más tenso antes del partido de lo que estaría antes de otros”, señaló.

100 títulos en su carrera tiene Novak Djokovic desde 2003

Nole se conmovió hasta las lágrimas al ver un video homenaje al gran tenista croata Nikola Pilic, quien falleció a principios de este año. Djokovic se entrenó en la academia de Pilic cuando era adolescente.

“Él fue más que un mentor y un entrenador para mí. Fue parte de mi familia, para mí y mis hermanos. Ayudó muchísimo. Definitivamente no estaría aquí sin él”, dijo Novak Djokovic.

La número uno mundial Aryna Sabalenka jugará contra Nick Kyrgios, subcampeón de Wimbledon en 2022, en un partido de exhibición “Batalla de los Sexos” en Dubái el 28 de diciembre.

Después de que Sabalenka confirmara durante el Abierto de Estados Unidos que las discusiones para el partido estaban en marcha, ambos jugadores publicaron el martes detalles logísticos en sus canales de redes sociales.

Jugarán en una pista bajo techo en la Coca-Cola Arena, que tiene capacidad para 17 mil personas.

Nick Kyrgios dijo este año que jugará haciendo un solo servicio y golpeando hacia el lado más pequeño de la cancha. El australiano, quien apenas ha jugado en los últimos años debido a las lesiones, ha pronosticado que ganará fácilmente.

Ambos tenistas también participarán en una exhibición en Nueva York el 8 de diciembre, pero no entre ellos: Aryna Sabalenka jugará contra Naomi Osaka y Kyrgios se enfrentará a Tommy Paul.

“No puedo esperar para volver a la cancha. Honestamente, me siento increíble”, dijo Kyrgios en una historia de Instagram. “Nunca pensé que volvería a estar en esta posición, pudiendo viajar por el mundo, ver a mis fans y jugar un tenis increíble”.

El nombre de la exhibición Sabalenka-Kyrgios fue tomado del partido de 1973 entre Billie Jean King y Bobby Riggs, que King ganó en sets corridos en el Astrodome de Houston.

Sabalenka cuenta con cuatro títulos de individuales en los Grand Slams.

Nick Kyrgios perdió la final de Wimbledon 2022 ante Novak Djokovic.