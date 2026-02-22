Raúl Jiménez anota tremendo doblete para darle la victoria al Fulham en Premier League (VIDEO)

Raúl Jiménez sigue siendo uno de los mejores jugadores mexicanos en Europa a cuatro meses de que arranque el Mundial del 2026. Este fin de semana, el delantero mexicano consiguió un doblete para seguir sumando goles en su cuenta personal en la Premier League.

El primer gol del ‘Lobo de Tepeji’ llegó en el segundo tiempo del cotejo ante el Sunderland; fue en una jugada a balón parado desde un tiro de esquina como Raúl Jiménez abrió el marcador. El delantero mexicano se levantó en el área y remató sin marca para vencer el marco rival.

Con este doblete, Raúl Jiménez llegó a nueve goles en la actual temporada de la Premier League, además de ayudarle al Fulham a sumar tres puntos más a su cuenta personal para llegar a 37 unidades en la tabla general.

Raúl Jiménez, el delantero con la mejor efectividad en penales

La segunda anotación de Raúl Jiménez llegó al minuto 61 de tiempo corrido, que fue el noveno gol del mexicano en la temporada de la Premier League, con lo que el ‘Lobo de Tepeji’ sigue demostrando su efectividad del 100 por ciento al momento de tirar penales.

Raúl Jiménez cambió la pena máxima por gol para darle la ventaja 2-0 al Fulham en el segundo tiempo. El ariete azteca lleva 13 penales disparados y 13 goles en su cuenta, siendo el mejor delantero de la Premier League en este rubro.

Para sellar la victoria del Fulham ante el Sunderland de visita, apareció Alex Iwobi al minuto 85 de tiempo corrido. Harry Wilson condujo la pelota de su campo hasta el área rival, para cederle la esférica al dorsal ‘17′ de los Cottagers para que venciera por tercera vez el marco de Robin Roefs.

¿Cuándo será el siguiente partido de Raúl Jiménez con el Fulham?

Aún quedan 11 jornadas en la temporada 2025/2026 de la Premier League para que el Fulham siga escalando posiciones y, si continúan con los buenos resultados, pueden meterse entre los puestos de competencias europeas.

El siguiente compromiso de Raúl Jiménez y los Cottagers será el 1 de marzo del 2026, cuando el equipo del mexicano reciba el Tottenham en casa para la Jornada 28 del torneo local.

Por otro lado, el Fulham continúa en pie en la FA Cup y en la Ronda 5 de la competencia se medirán al Southampton para buscar su pase a la siguiente fase del torneo.

DCO