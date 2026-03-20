¡Se termina la novela! Keylor Navas y Pumas llegan a un acuerdo definitivo y se define el futuro del portero

Por fin terminó la novela de la renovación de Keylor Navas con los Pumas de la UNAM, pues diversas fuentes aseguran que el portero de Costa Rica seguirá en las filas del equipo mexicano, en donde es uno de los mejores jugadores.

Keylor Navas, de acuerdo con información de Análisis Puma, Rodrigo Celorio, ESPN y Cántalo Camacho, firmó una renovación de contrato con Pumas de un año, con opción de uno más.

Keylor Navas en un duelo con Pumas en el Clausura 2026 ı Foto: Mexsport

La afición de Pumas puede celebrar, pues el guardián de Ciudad Universitaria se mantiene firme y es, sin duda, la pieza clave sobre la que se cimienta el proyecto de Efraín Juárez y que hace que el nivel de la plantilla suba.

TE RECOMENDAMOS: Mexicanos por el mundo Raúl Jiménez genera dudas entre sus fans con extraño mensaje sobre su continuidad en el Fulham

La renovación de Keylor Navas Gamboa era una tarea pendiente de la directiva del Club Universidad, que se tomó su tiempo para darle calma a los aficionados, que tienen al portero tico como figura del equipo.

Para muchos, la sola presencia de Keylor Navas hace que el techo competitivo de los Pumas crezca y que incluso sean un equipo que pueda pelear en Liguilla. El arquero centroamericano ha sido fundamental para tener al equipo en los primeros lugares del Clausura 2026 de la Liga MX.

Keylor Navas en un partido con los Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX ı Foto: Mexsport

Los Pumas no hacen oficial todavía la renovación de Keylor Navas, pero seguramente se dará en las próximas horas.

Pumas y Navas enfrentan al América

En la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 tenemos uno de los juegos más pasionales de la Liga MX. Los Pumas de Keylor Navas abre las puertas del Estadio Olímpico Universitario para medirse al América en una nueva edición del Clásico Capitalino, que como siempre tiene más que tres puntos en juego.

El Club Universidad llega como el quinto mejor equipo del torneo al sumar 20 puntos luego de once partidos. La marca de los auriazules es de 5 partidos ganados, 5 empates y tan solo una derrota.

Por su parte, las Águilas llegan con 17 unidades ubicadas en el séptimo lugar. El conjunto de Coapa presume de 5 triunfos, dos igualadas y 4 descalabros en lo que va del campeonato.

aar