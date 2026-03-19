Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Pumas vs América, Clásico Capitalino de la Jornada 12 del Clausura 2026

Pumas y América se enfrentan en la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX

En la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 tenemos uno de los juegos más pasionales de la Liga MX. Pumas abre las puertas del Estadio Olímpico Universitario para medirse al América en una nueva edición del Clásico Capitalino, que como siempre tiene más que tres puntos en juego.

El Club Universidad llega como el quinto mejor equipo del torneo al sumar 20 puntos luego de once partidos. La marca de los auriazules es de 5 partidos ganados, 5 empates y tan solo una derrota.

Por su parte, las Águilas llegan con 17 unidades ubicadas en el séptimo lugar. El conjunto de Coapa presume de 5 triunfos, dos igualadas y 4 descalabros en lo que va del campeonato.

¿Dónde ver el Pumas vs América de la Liga MX?

El Pumas vs América, duelo correspondiente de la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, inicia este sábado 21 de marzo a las 21:10 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal Canal 5, TUDN y Vix.

Disputaremos el clásico capitalino con #GarraYEntrega desde el primer minuto 👊@DHLMex trae para ti la información del partido 👇



🆚 | @ClubAmerica

🏟️ | E.O.U

🕰️ | 21:10

📅 | Sábado 21 de marzo

📺 | Canal 5 TUDN y ViX#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/yWPlv7hUEI — PUMAS (@PumasMX) March 18, 2026

Coco Carrasquilla calienta el Clásico Capitalino

De cara al juego de este sábado, el mediocampista de los Pumas Adalberto Coco Carrasquilla, habló ante los medios de comunicación y dio una panorama de cómo ve el Clásico Nacional ante el América, juego en donde aseguró, que de ser necesario, va a defender a muerte a sus compañeros.

“Saber que un compañero se juega el orgullo y mucho también, porque sabemos lo que nos estamos jugando aquí, independientemente de lo que sea queremos ganar, que estén felices en nuestra casa y que lloren en otro, en eso comparto de lo de Pablo, si nos tenemos que jugar el orgullo y los tres puntos, créeme que aquí tiene un amigo que lo va a defender a muerte”, dijo el medio panameño.

Coco Carrasquilla señaló que se siente muy identificado con el Club Universidad, a pesar de solo tener año y medio en la escuadra. El jugador, quien es uno de los más importantes para Pumas, confesó que por momentos la ha pasado mal cuando no se han dado los resultados.

Enfoque total en el Clásico Capitalino. 💪😤 pic.twitter.com/t3cwmkCovt — Club América (@ClubAmerica) March 20, 2026

“Nos podemos jugar cualquiera de los dos, yo prefiero ganar los tres puntos porque le salvo el orgullo a Pablo, pero yo soy uno más que se siente identificado con los Pumas, ya casi un año y medio desde que estoy aquí, y la verdad he sufrido muchos partidos donde no hemos sacado el resultado positivo y veo a mis compañeros como sufren, me han quedado marcados”, dijo.

Aunque el rival en turno es el América, Adalberto Carrasquilla se tomó el tiempo de responderle a Agustín Palavecino, quien después del juego de Concachampions ante Monterrey siguió hablando del partido ante Pumas por la Liga MX unos días antes. El medio de Cruz Azul no olvida que los felinos les empataron con un hombre menos.

“Para mí ese partido quedó en el olvido, que ellos recuerden ese partido con dolor, por decirlo así, creo que se lo están tomando muy personal, ojalá nos veamos más adelante para resolver su duda, pero para mí el equipo con 10 mereció el empate, no sé ellos si con 11 no hicieron su trabajo, ya no es culpa nuestra”, dijo el panameño.

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