¿Dónde ver todos los partidos de la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX EN VIVO?

En la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX se juega el Clásico Capitalino entre Pumas y América

Nos acercamos a la última parte del Clausura 2026 de la Liga MX y los equipos buscan seguir sumando unidades para amarrar su lugar en la Liguilla, recordando que este semestre no hay Repechaje y solo los ochos mejores juegan la fase final.

Este fin de semana inicia la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y sin duda el duelo más esperado es el Clásico Capitalino entre Pumas y América, que chocan en el Estadio Olímpico Universitario.

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El juego entre el Club Universidad y las Águilas es uno de los más pasionales del futbol mexicano, por arriba de otros grandes enfrentamientos como el Clásico Nacional, el Joven, Tapatío, Regio, etc.

Todos los partidos de la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX EN VIVO

Viernes 20 de marzo-Necaxa vs Tijuana-19:00 horas-Claro y VIX

Viernes 20 de marzo-Mazatlán vs Cruz Azul-21:06 horas-Canal 7 y Fox One

Sábado 21 de marzo-Atlas vs Querétaro-17:00 horas-VIX

Sábado 21 de marzo-San Luis vs León-19:00 horas-ESPN, Disney Plus y Vix

Sábado 21 de marzo-Monterrey vs Chivas-19:05 horas-Canal 5, TUDN y Vix

Sábado 21 de marzo-Pumas vs América-21:10 horas-Canal 5, TUDN y VIX

Domingo 22 de marzo-Pachuca vs Toluca-17:00 horas-FOX ONE

Domingo 22 de marzo-Santos vs Puebla-17:00 horas-ESPN y VIX

Domingo 22 de marzo-Juárez vs Tigres-19:00 horas-FOX ONE

Disputaremos el clásico capitalino con #GarraYEntrega desde el primer minuto 👊@DHLMex trae para ti la información del partido 👇



🆚 | @ClubAmerica

🏟️ | E.O.U

🕰️ | 21:10

📅 | Sábado 21 de marzo

📺 | Canal 5 TUDN y ViX#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/yWPlv7hUEI — PUMAS (@PumasMX) March 18, 2026

Chivas llega como líder a la Jornada 12

Luego de jugar su partido pendiente de la Jornada 9, las Chivas llegan a la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX como líder del certamen.

Gracias a su aplastante victoria por 5-0 ante el León, el Club Deportivo Guadalajara tiene 27 puntos, uno más que Cruz Azul, que tiene 26 unidades.

La pelea por el primer lugar del semestre se intensifica, ya que el tercer lugar, Toluca, tiene 25 puntos. Esto pone una diferencia de dos puntos entre el primer y el tercer mejor equipo ubicado de la Liga MX.

🐾Entrenando con muchas ganas de verlos el sábado en nuestra fortaleza, auriazules. 🚀#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/d1oj0Mbt25 — PUMAS (@PumasMX) March 18, 2026

Si Chivas quiere mantener el liderato, sin importarle los resultados de otros juegos, debe vencer a Monterey en su visita al Estadio BBVA. Por su parte, La Máquina se mide a Mazatlán en el Estadio El Encanto y Toluca juega en el Hidalgo ante Pachuca.

Además, en el choque entre Pumas y América también se juega mucho, pues además del orgullo de ganar el clásico están tres puntos de oro para ambas escuadras.

Si el Club Universidad gana llegará a 23 puntos y peleará por estar entre los cuatro mejores del Clausura 2026. Pero si las Águilas ganan alcanzarán 20 unidades, dejando de lado el mal inicio.

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