Puebla será sede de la Olimpiada Nacional 2026: Rommel Pacheco

Por su infraestructura y talento deportivo, Puebla será sede de la Olimpiada Nacional 2026, así lo anunció el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco.

Durante el cierre de la Segunda Sesión del Pleno y del Consejo Directivo ordinaria del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE), el director de la CONADE reconoció la hospitalidad de Puebla durante el 2025 en diversos eventos deportivos de talla internacional y felicitó al gobernador Alejandro Armenta por su impulso y por hacer del deporte una política de estado.

“Estoy emocionado, es un sueño para quienes amamos el deporte”, afirmó el mandatario estatal, al tiempo de reiterar que Puebla regresó este año al escenario deportivo nacional, ya que por muchos años estuvo abandonado.

Con la directriz de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Puebla se impulsa la activación física como parte de la estrategia del gobierno federal de fomentar entornos seguros y la paz social. El gobernador Armenta agradeció la confianza del director de la CONADE, y aseguró que cumplirán con todas las expectativas para que la entidad se mantenga como referente del deporte nacional.

Cabe mencionar que la entidad será la sede de 16 disciplinas: rugby 7, básquetbol, tenis de mesa, básquetbol 3 x 3, karate, voleibol, tenis, fútbol asociación, luchas asociadas, escalada deportiva, golf, voleibol de playa, softbol, esgrima, hockey en línea y breaking.

