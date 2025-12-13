‘Estamos trabajando por las mujeres de Puebla’, asegura Alejandro Armenta en Primer Informe

El gobernador Alejandro Armenta afirmó que las políticas públicas en Puebla tienen un enfoque prioritario en las mujeres, en consonancia con las políticas que ha impulsado la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien reconoció una estrecha colaboración.

Durante un mensaje en Puebla capital con motivo de su Primer Informe de Gobierno, Armenta Mier aseguró que, desde el Ejecutivo estatal “estamos trabajando por las mujeres”, y remarcó que en este periodo se registró una disminución de 41 por ciento en feminicidios.

Alejandro Armenta resaltó la puesta en marcha de los Centros Libres Carmen Serdán, impulsados junto con el Gobierno federal, que operan en 19 municipios y 25 regiones, con atención directa a mujeres en todo el estado.

Estas acciones, dijo, forman parte de una política de bienestar alineada con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum y su enfoque humanista.

En ese contexto, Armenta reconoció el trabajo conjunto con la titular del Ejecutivo federal y afirmó que los resultados presentados son producto de una coordinación permanente con la Presidencia de la República.

“Es tiempo de campeonas”, asegura gobernador

En materia deportiva, el gobernador informó que se transformó el esquema de estímulos para atletas, al incrementar los apoyos económicos por medalla: de 3 mil a 10 mil pesos para bronce, de 5 mil a 25 mil para plata y de 10 mil a 50 mil pesos para oro, incentivos que también se otorgan a entrenadores y equipos completos.

Gracias a esta política, señaló, Puebla fue sede de los Juegos Escolares Nacionales y recibió una inversión de 777 millones de pesos en el sector.

Armenta agradeció el trabajo de la secretaria del Deporte, Gaby “La Bonita” Sánchez, y anunció avances en la construcción de la Universidad del Deporte, cuyo objetivo es consolidar un modelo formativo de alto nivel.

Enlista avances en cultura, apoyo a migrantes y derechos animales

En apoyo a las y los migrantes, el gobernador informó la apertura de la Casa de Representación “Por Amor a Puebla” en Chicago, así como la rehabilitación de sedes en Nueva York, Los Ángeles y Nueva Jersey, para fortalecer la atención y defensa de las comunidades poblanas en el exterior.

En el ámbito cultural y comunitario, destacó la participación de cuatro mil 300 artesanas y artesanos, el reconocimiento recibido por la Feria Internacional del Libro y la presencia del Festival de Moles de México, además de la recuperación del tejido social mediante faenas comunitarias en distintos municipios.

Armenta Mier también anunció la construcción del Centro de Bienestar Animal, junto con otros tres espacios similares en el estado, enfocados en la protección, atención médica y adopción de animales, como parte de una política de respeto a los seres sintientes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am