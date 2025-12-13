Alejandro Armenta destaca reducción de delitos en Puebla: ‘la paz se construye con justicia’

El gobernador Alejandro Armenta afirmó que la seguridad en Puebla se basa en justicia, coordinación y atención a las causas de la violencia, al presentar los avances de su administración durante su Primer Informe de Gobierno.

En un mensaje en la capital poblana con motivo de su Primer Informe, Armenta Mier señaló que su gobierno puso en marcha el Plan Puebla Segura, una estrategia integral alineada con la política nacional, que prioriza la inteligencia, la prevención y el trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno.

Explicó que, desde el inicio de su gestión, se fortaleció la coordinación con la Defensa, la Guardia Nacional y la Marina, a través del Gabinete de Seguridad estatal.

Como parte de este esfuerzo, Armenta informó que se realizó una inversión histórica de más de mil 240 millones de pesos en seguridad, destinada a fortalecer la presencia territorial y la capacidad operativa de las corporaciones.

Entre las acciones, destacó la adquisición de 237 nuevas patrullas equipadas con tecnología de geolocalización y comunicación táctica, distribuidas en las 27 regiones del estado, con énfasis en zonas de mayor incidencia delictiva.

También se instalaron 13 torres inteligentes de videovigilancia, conectadas al Centro Estratégico de Seguridad C-5, que permiten monitoreo en tiempo real de espacios públicos y carreteras. Estas herramientas, dijo, han contribuido a la prevención del delito y a mejorar la percepción de seguridad, según expuso en su mensaje.

En cuanto a resultados, el gobernador aseguró que Puebla registró una disminución en los delitos de alto impacto entre enero y diciembre de 2025. De acuerdo con las cifras presentadas, se reportó una reducción de 29% en robos a transportistas, 20% en robos a transeúntes, 12% en robo a casa habitación, 10% en homicidios dolosos y 41% en feminicidios, además de 11% menos desapariciones.

Armenta reconoció el trabajo del Gabinete de Seguridad y de las Fuerzas Armadas, así como la colaboración del sector empresarial y los municipios, al señalar que la seguridad “se construye con profesionalismo, inteligencia, transparencia y cercanía a la gente”, como expresó durante su intervención.

En el eje de prevención social, el gobernador destacó la realización de 19 Ferias de Paz en municipios con alta incidencia delictiva, donde se ofrecieron más de 50 mil servicios comunitarios en materia de salud, educación, cultura y orientación social.

Además, mencionó el programa Reconecta con la Paz, enfocado en brindar segundas oportunidades a jóvenes mediante acompañamiento educativo y comunitario.

Finalmente, anunció avances en la profesionalización policial, con la creación de la Universidad de las Ciencias Policiales y la Seguridad Pública, de la cual ya egresaron 271 cadetes este año, y la puesta en marcha de la Policía Forestal del Estado, una corporación especializada en la protección ambiental.

“Falta mucho por hacer, pero vamos en la ruta correcta”, concluyó el mandatario en su mensaje.

am