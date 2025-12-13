Alejandro Armenta entrega Primer Informe de Gobierno al Congreso de Puebla

El gobernador Alejandro Armenta entregó este día su Primer Informe de Gobierno al Congreso del Estado de Puebla, y subrayó que su administración se rige por el respeto a la división de poderes, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la vida democrática.

En ceremonia en el Congreso del Estado, Armenta Mier entregó su Primer Informe, y detalló que este documento reúne las acciones, políticas públicas y programas desarrollados durante el primer año de su gestión, guiados por principios de legalidad, transparencia y eficiencia, según expuso en su discurso.

El mandatario señaló que este primer año representó una etapa de consolidación institucional y de impulso a políticas centradas en seguridad, justicia y riqueza comunitaria, a las que definió como los tres pilares de su gobierno.

“Hemos actuado con visión de Estado, pensando en el futuro de las próximas generaciones”, afirmó durante su intervención.

Armenta reiteró su disposición a mantener una relación institucional sólida con el Congreso local y reconoció la pluralidad política como una fortaleza de Puebla.

“Honrar la pluralidad es parte esencial del compromiso republicano”, expresó ante representantes de las distintas fuerzas políticas.

En materia financiera, el gobernador aseguró que su administración resolvió compromisos heredados por proyectos de asociaciones público-privadas, lo que permitió un ahorro de 8 mil millones de pesos para el estado, además de reducir pagos anuales que, dijo, podrán destinarse a rubros como seguridad, campo y bienestar social.

Sobre seguridad y justicia, destacó la firma de convenios de coordinación con estados colindantes y fuerzas federales, así como la puesta en marcha del plan Puebla Segura, que incluye patrullajes aéreos diurnos y nocturnos. Afirmó que los delitos de alto impacto y del fuero común registran cifras menores a las de 2024.

En el ámbito social, Armenta resaltó la creación de los Centros Libres Carmen Cerdán, con los que, aseguró, se logró una disminución del 41 por ciento en feminicidios, y reiteró que la protección de la vida de las mujeres es una prioridad de su gobierno.

El mandatario también subrayó la mayor inversión histórica al campo, con más de mil 630 millones de pesos este año y un incremento proyectado para 2025, así como programas de obra pública, salud mental, turismo y desarrollo económico, orientados a reducir desigualdades y fortalecer el bienestar en el estado.

Al concluir, Armenta afirmó que la entrega del informe es un acto republicano y un deber constitucional. “El gobierno que encabezo no tiene derecho a fallar”, sostuvo, y llamó a seguir trabajando de manera conjunta por la estabilidad, justicia y bienestar de Puebla.

