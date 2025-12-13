Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, presenta su Primer Informe de Gobierno

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, presenta este sábado su Primer Informe de Gobierno bajo el lema: “Por amor a Puebla, pensar en grande”, a través de un evento público en el Gran Auditorio de la capital del estado.

Armenta Mier, quien el 14 de diciembre cumple un año al frente del Ejecutivo estatal, entregó la mañana de este sábado su Primer Informe de Gobierno ante el Congreso de Puebla, en donde enfatizó avances en infraestructura, seguridad y combate a la corrupción.

👩🏻👨🏻Poblanas, poblanos, en un acto de rendición de cuentas, les invito a vivir el 📖#PrimerInforme de gobierno que llevamos a cabo desde el @CongresoPue. 🗻🇲🇽#PazConBienestar pic.twitter.com/lDqfsNX6OT — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) December 13, 2025

Posteriormente, el gobernador se dirigirá al Centro Integral de Servicios de Angelópolis para colocar la primera piedra del cablebús, en consonancia con los compromisos adquiridos al inicio de su gestión. Lo anterior, según medios locales, ocurrirá alrededor de las 10:30 horas.

Inmediatamente después, Armenta Mier presentará a la ciudadanía su Primer Informe de Gobierno, con un evento en el Gran Auditorio del Parque Metropolitano. El evento está convocado a las 11:00 horas.

Falta un día para nuestro #PrimerInforme de Gobierno. ☝🏼✨



Impulsamos a nuestras y nuestros atletas con más apoyos 🥇🥈🥉, y convertimos a Puebla en sede de eventos deportivos nacionales e internacionales 🏟️🏆, junto a nuestra presidenta, la Dra. @Claudiashein. 🇲🇽✨… pic.twitter.com/zTV0gV2mqU — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) December 12, 2025

De acuerdo con el sitio web del Gobierno estatal, este Primer Informe “se presenta como un diálogo con la ciudadanía y un acto de ‘poder obediencial’, reiterando ser un gobierno humanista que busca justicia, bienestar e inclusión”.

“Derivado de este documento, el Primer Informe de Gobierno ofrece un balance del primer año de administración y constituye un ejercicio de rendición de cuentas que fortalece la democracia, pues supone abrir las puertas del gobierno a la mirada pública al transparentar decisiones y resultados”, afirma el Gobierno de Puebla.

Según la misma fuente, el Primer Informe de Gobierno de Puebla se basa en cinco ejes: Humanismo con Bienestar; Prosperidad y Estabilidad Económica; Estado de Derecho, Seguridad y Justicia; Desarrollo Urbano y Crecimiento Sostenible y Gobierno Transformador y de Resultados.

