El gobierno de Puebla presentó el Paquete Económico 2026 con una visión de paz financiera y confianza ciudadana. El gobernador Alejandro Armenta afirmó que los recursos se aplicarán con transparencia para fortalecer la justicia social, la seguridad y la riqueza comunitaria, pilares que consolidan un desarrollo incluyente para todas las familias poblanas. El proyecto supera los 131 mil millones de pesos y no contempla nuevos impuestos.

Alejandro Armenta destacó que la administración liberó a Puebla de una carga financiera histórica vinculada al Museo Barroco, con un ahorro de 8 mil millones de pesos que permitirá redirigir recursos hacia obras prioritarias. Subrayó que el estado mantiene finanzas sanas gracias a negociaciones responsables y a una política pública que rechaza prácticas de corrupción del pasado, lo cual genera confianza y estabilidad para los años siguientes.

El Paquete Económico prioriza el bienestar social, ya que destina el 77 por ciento del gasto total a educación, salud, seguridad, vivienda, deporte, arte y programas comunitarios. El presupuesto incluye estímulos fiscales para la creación de empleo y la contratación de personas con discapacidad, adultos mayores y jóvenes en su primer trabajo. También ofrece reducciones en trámites de vivienda, servicios gratuitos del Registro Civil y beneficios ambientales que impulsan un desarrollo sostenible.

La secretaria de Planeación, Finanzas y Administración, Josefina Morales explicó que los ingresos estatales crecerán 4.1 por ciento gracias a una disciplina fiscal firme y al fortalecimiento de la recaudación sin aumentar cargas tributarias. El presupuesto reserva más de 7 mil 600 millones para obra pública, con proyectos estratégicos como transporte por cable, infraestructura hídrica, la Universidad del Deporte, el Centro Integral de Rehabilitación y el nuevo Astro Parque, todos diseñados para mejorar la calidad de vida y reactivar la economía.

El campo recibirá más de mil 600 millones de pesos para maquinaria agrícola, insumos estratégicos, apoyo a la cafeticultura, fortalecimiento de los cítricos y seguros contra desastres. A la par, la Secretaría de Bienestar manejará más de 2, mil 300 millones de pesos para obra comunitaria, pensiones para personas con discapacidad, cuartos dormitorio, sistemas de captación de agua, pisos firmes y calentadores solares, acciones que refuerzan el tejido social y elevan la calidad de vida en zonas vulnerables.

Con este paquete económico, el Gobierno de Puebla reafirma su compromiso con la estabilidad, la paz comunitaria y un modelo de gestión pública que deja atrás los costos de proyectos heredados como el CIS, el teleférico o la instalación de AUDI y construye un futuro equilibrado, transparente y orientado al bienestar colectivo. El documento se alinea al Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030 y con las políticas nacionales encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

