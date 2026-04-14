Futbol internacional

Se detiene juego entre América y Nashville SC por grito discriminatorio en el Estadio Azteca

El duelo entre América y Nashville de la Concacaf Champions Cup en el Estadio Azteca se detuvo en el segundo tiempo debido a que los aficionados emitieron el grito discriminatorio y homofóbico

El América vs Nashiville SC de Concacaf Champions Cup se detuvo por el grito discriminatorio.
El América vs Nashiville SC de Concacaf Champions Cup se detuvo por el grito discriminatorio. Foto: AP
Por:
Enrique Villanueva

El partido entre América y Nashville SC en la Concacaf Champions Cup se detuvo al minuto 66 en el Estadio Azteca por el grito discriminatorio y homofóbico. El juego corresponde a la vuelta de los cuartos de final del torneo regional.

El club de la MLS se puso 1-0 al frente en los momentos del segundo tiempo en el renovado Coloso de Santa Úrsula. Hany Mukthar convirtió al minuto 61 el primer gol del encuentro para poner al frente a la visita.

Afición no entiende y el juego se suspende de nuevo

Menos de 20 minutos después, el árbitro del partido suspendió de nueva cuenta el choque entre América y Nashville SC, pues la afición hizo, otra vez, el grito discriminatorio y homofóbico.

EVG

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