Se detiene juego entre América y Nashville SC por grito discriminatorio en el Estadio Azteca

El América vs Nashiville SC de Concacaf Champions Cup se detuvo por el grito discriminatorio.

El partido entre América y Nashville SC en la Concacaf Champions Cup se detuvo al minuto 66 en el Estadio Azteca por el grito discriminatorio y homofóbico. El juego corresponde a la vuelta de los cuartos de final del torneo regional.

El club de la MLS se puso 1-0 al frente en los momentos del segundo tiempo en el renovado Coloso de Santa Úrsula. Hany Mukthar convirtió al minuto 61 el primer gol del encuentro para poner al frente a la visita.

¡OTRA VEZ DETIENEN EL PARTIDO! ❌🥴



Se activó de nuevo el protocolo antidiscriminación de la #CONCACAF, en el partido de Cruz Azul se repitió esta situación. pic.twitter.com/v16T12Tb7A — FOX (@somos_FOX) April 15, 2026

Afición no entiende y el juego se suspende de nuevo

Menos de 20 minutos después, el árbitro del partido suspendió de nueva cuenta el choque entre América y Nashville SC, pues la afición hizo, otra vez, el grito discriminatorio y homofóbico.

EVG