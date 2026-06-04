Efraín Juárez deja de ser entrenador de los Pumas, aseguran reportes

De acuerdo con reportes de diversos medios nacionales, el mexicano Efraín Juárez deja de ser entrenador de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, esto debido a que renunció al cargo por una llamada de telefónica.

“Efraín Juárez se va de Pumas. Renunció por teléfono, y ya nada lo hará cambiar de parecer. Se acabó su proyecto en el Club Universidad. La directiva ya estudia a su reemplazo”, asegura el medio Análisis Puma.

Efraín Juárez sorprendió al untarse popo de pájaro en su ropa. ı Foto: Mexsport

Desde hace semanas se habló de la posibilidad que ‘Efra’ saliera del equipo felino, pero ahora parece ser inminente, pues al parecer hay desacuerdos y diferencias irreconciliables entre Juárez y la dirección deportiva.

“Fue hasta este jueves que el DT comunicó la decisión a la directiva de Universidad Nacional, hasta antes, todo seguía conforme a los planes. ¿La razón? Desacuerdo en cuanto a los fichajes para el próximo torneo. La directiva quiere control total en ese aspecto y eso no agradó a Efraín", explica el reportero Fabrizio Domínguez.

Efraín Juárez tiene contrato con el Club Universidad hasta diciembre y la intención del entrenador era cumplir con dicho vínculo, pero la diferencia en cuanto a la manera de fichar jugadores fue lo que orilló a su salida.

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