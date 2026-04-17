¡BOMBAZO! Miguel Layún podría volver al América y esto es lo que se sabe AL MOMENTO

Miguel Layún forma parte de la historia del América después de ser campeón en el Apertura 2023 y ser el encargado de anotar el penal definitivo para darle el título de las Águilas en el Clausura 2013, aunque ahora el mexicano podría convertirse en parte de la directiva del conjunto azulcrema.

Con información de Juan Carlos Ibarrarán, reportero de FOX, confirmó que Miguel Layún podría convertirse en el nuevo director deportivo del América, un puesto que actualmente le pertenece a Antonio Ibrahim, pero con esta noticia se podría confirmar la limpia que tendrán las Águilas.

En caso de confirmarse este movimiento, será la primera vez que Miguel Layún tenga un puesto de este tipo en uno de los equipos de la Liga MX, ya que desde su retiro del futbol profesional no se ha desempeñado en este trabajo.

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👀👀👀👀 Oye, @Miguel_layun



Se dice que el ex americanista Miguel Layún estaría muy cerca de ser nuevo DIRECTOR DEPORTIVO de las Águilas. 🦅👔#LosEspecialistas pic.twitter.com/weLKhF2M9k — FOX (@somos_FOX) April 17, 2026

Miguel Layún y sus diferentes proyectos después de su retiro

Miguel Layún decidió ponerle fin a su carrera profesional, pero el exjugador del América sigue cerca del deporte que lo vio crecer tanto en México como en Europa, pues tiene diferentes proyectos que tienen que ver con el balompié.

Layún creó su canal “Layv Time”, en el que comenzó transmitiendo los partidos del América y ahora tiene derechos de diferentes equipos de la Liga MX; también se convirtió en el presidente de la Kings League América y pertenece al equipo de TUDN, así que en ocasiones aparece en las transmisiones de los partidos de la Selección Nacional o del futbol mexicano.

Ahora Miguel Layún tiene que tomar la decisión de si tomará el puesto de director deportivo en el conjunto de Coapa, ya que tendrá que realizar un gran trabajo por el momento que atraviesa el América y que la afición pide refuerzos para el club.

Las reacciones de Miguel Layún y Moisés Muñoz ante el primer gol de Allan Saint-Maximin con Club América ante Atlas FC; narración de José Hernández para LayvTime pic.twitter.com/LTjWRwVksU — lilboimx (@lilboimx) August 25, 2025

América se juega todo en las últimas tres jornadas del campeonato

El América no ha tenido su mejor temporada en este Clausura 2026 y, a falta de tres jornadas en el campeonato, siguen peleando un lugar en la liguilla del futbol mexicano, ya que no tienen nada seguro todavía.

Los últimos tres enfrentamientos de las Águilas serán ante el Toluca, León y Atlas, los cuales tienen que ganar sí o sí para poder meterse en mejor posición a la fiesta grande de la Liga MX, aunque el sexto puesto de la general es a lo máximo que aspiran los azulcremas.

Las Águilas también cayeron eliminadas de la Concacaf Champions Cup a manos del Nashville a mitad de semana, firmando otro fracaso a nivel internacional en la era de André Jardine, ya que nunca han podido ganar el trofeo con el entrenador brasileño.

DCO