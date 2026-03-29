FMF lamenta fallecimiento de un fan en el Estadio Azteca, previo al México vs Portugal

FMF lamenta fallecimiento de un fan en el Estadio Azteca

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) comunicó en sus redes sociales que lamenta profundamente el sensible fallecimiento de un aficionado previo al partido México vs Portugal, en la reinauguración del Estadio Azteca.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el aficionado, que tenía 26 años de edad, murió en el interior del inmueble luego de saltar desde el segundo nivel y caer en la planta baja en la zona de palcos.

La FMF lamenta el fallecimiento de un aficionado. pic.twitter.com/kbaGricJUY — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) March 29, 2026

“La Federación Mexicana de Futbol expresa su más profundo pesar por la pérdida de un aficionado ocurrido este sábado al interior del Estadio Banorte, antes del encuentro amistoso", dice el mensaje.

El sujeto, de acuerdo con un informe preliminar, se encontraba en presunto estado de ebriedad cuando trató de descender niveles por la parte exterior de la fachada del estadio. Se cayó y terminó por fallecer a pesar de recibir atención médica.

“La FMF extiende sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, acompañándolos solidariamente en este difícil momento”, agrega.

“Asimismo, reitera el llamado a todas y todos los asistentes a seguir en todo momento las indicaciones del personal y de las autoridades, con el objetivo de salvaguardar la seguridad dentro de los estadios”, termina el mensaje de la Federación Mexicana de Futbol.

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