Revelada la fecha de regreso de Gilberto Mora a las canchas; ¿jugará la Copa del Mundo 2026?

Una de las mayores incógnitas que rodean a la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo 2026 es si el mediocampista Gilberto Mora, de los Xolos de Tijuana, podrá estar disponible para el inicio del torneo por su lesión y parece que el panorama se aclara.

De acuerdo con información de Somos Fox, retomada por Bolavip, Gilberto Mora viajó a Estados Unidos para continuar con su rehabilitación y conocer qué pasos siguen en su tratamiento de la pubalgia. Además, se esperaba conocer un aproximado de cuándo podría estar de regreso en las canchas y se adelanta que en abril ya estaría jugando de nuevo con los Xolos, lo que es una buena noticia para la Selección Mexicana.

Gilberto Mora tras un duelo de los Xolos en la Liga MX ı Foto: Mexsport

Esto quiere decir que para los últimos partido del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX el conjunto fronterizo tendrá de nuevo en la plantilla activa a Mora, quien para recuperarse tiene la opción de descansar o de someterse a cirugía, pero la idea es que no entre al quirófano. De esta manera, Morita si estaría listo para el gran torneo de la FIFA.

El último partido que Gilberto Mora jugó fue con los Xolos de Tijuana en la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en donde La Jauría empató 1-1 ante el Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Caliente.

Desde entonces el mexicano no ha podido jugar por una pubalgia que lo afecta físicamente y que es una de las dolencias más complicadas para futbolistas.

Con esto Gilberto Mora corre riesgo de perderse la inauguración de la Copa del Mundo 2026, en donde la Selección Mexicana juega ante Sudáfrica el 11 de junio en la cancha del remodelado Estadio Azteca, que para el torneo será el Estadio Ciudad de México.

Gilberto Mora juega con 17 años en la Liga MX. ı Foto: Mexsport

¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Mexicana?

El 28 de marzo la Selección Mexicana inaugura el remodelado Estadio Azteca ante su similar de Portugal, en un duelo que es altamente esperado por los aficionados, pues se espera que el cuadro luso juegue con todas sus estrellas, entre ellas Cristiano Ronaldo.

El partido estuvo en suspenso porque la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) lanzó un comunicado en el que informaron que estaban siguiendo de cerca la “delicada situación que se vive en México”, donde el próximo 28 de marzo El Comandante y el resto de las figuras lusas inauguran el remodelado Estadio Azteca.

“Están en su derecho de ir evaluando las circunstancias. Pero yo contemplo perfectamente ese partido para el mes que viene, con la participación de los europeos. Creo que va todo conforme a lo planeado. Estoy tranquilo; espero que el partido se efectúe sin ningún contratiempo, eso espero”, comentó Javier Aguirre.

