Germán Berterame revela si su fichaje con el Inter Miami afectó su convocatoria con la Selección Mexicana (VIDEO)

Germán Berterame se convirtió en nuevo jugador del Inter Miami para esta temporada de la MLS, dejando al Monterrey y mudándose a Estados Unidos para jugar con Lionel Messi, pero el mismo delantero acaba de revelar si este traspaso puede afectar su convocatoria para el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

“No, obviamente, para mí en lo personal es hermosa y bien, surgió la oportunidad de venir acá; ni lo dudé, así que estoy sumamente contento con esa decisión, tanto yo como la familia; trabajamos muy duro para que también podamos llegar al Mundial”, comentó el delantero mexicoargentino.

Además, reveló que estuvo platicando con Javier Aguirre antes de fichar por el Inter Miami y reveló que “obviamente me tiro para adelante, pero mientras siga teniendo el nivel que vengo mostrando, seguiré yendo”.

Germán Berterame se pidió el último partido con la Selección Mexicana

La Selección Mexicana tuvo su tercer partido amistoso en el 2026 ante Islandia, pero Javier Aguirre solo pudo convocar a jugadores de la Liga MX, pues el cotejo ante el conjunto europeo no estaba programado dentro de una Fecha FIFA.

Esa fue la razón por la que Germán Berterame no pudo ser llamado por el Vasco Aguirre para enfrentar a Islandia y Armando ‘La Hormiga’ González terminó siendo el titular del equipo Tricolor en la cancha del Estadio La Corregidora.

Al final, el ariete mexicano de las Chivas terminó estrenándose con la camiseta de la Selección Mexicana y dio la asistencia para el primer gol del encuentro, que fue de Richard Ledezma, uno de sus compañeros en el Rebaño Sagrado.

Germán Berterame y el Inter Miami tuvieron un pésimo inicio en la MLS

Germán Berterame tuvo su primer partido de la temporada con el Inter Miami el pasado 21 de febrero del 2026, cuando visitaron la ciudad de Los Ángeles para medirse al LAFC en la jornada inaugural de la MLS.

El delantero mexicoargentino y sus compañeros cayeron derrotados 3-0 en la cancha del Los Angeles Memorial Coliseum, además de que fue la primera titularidad de Berterame en el futbol de Estados Unidos.

El próximo encuentro de ‘Las Garzas’ será este 1 de marzo del 2026 cuando disputen el derbi de Florida, pues visitarán al Orlando City en la cancha del Inter&Co Stadium, encuentro programado para las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

