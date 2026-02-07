Esta es la ináudita razón por la que Germán Berterame no puede entrenar con el Inter Miami

Germán Berterame tomó la decisión de dejar al Monterrey este 2026 para convertirse en nuevo jugador del Inter Miami; sin embargo, el delantero mexicano tiene algunos problemas para poder entrenar con su nuevo club, al menos esto ocurre en los Estados Unidos.

Fue el entrenador del conjunto de la MLS, quien confirmó que Germán Berterame no podía asistir a los entrenamientos con el conjunto de ‘Las Garzas’. Javier Mascherano habló sobre la situación del ariete mexicano con el Inter Miami, pero aclaró que sí estará presente en el amistoso ante el Barcelona de Guayaquil.

“Sí estará en la convocatoria, pero por ahora no puede entrenar con nosotros. Va a viajar a Ecuador, porque fuera de Estados Unidos puede jugar; nosotros no estamos para perder el tiempo”, explicó Javier Mascherano en conferencia de prensa.

¿Por qué Germán Berterame no puede entrenar con el Inter Miami?

Germán Berterame viajó a Colombia después de hacerse oficial su llegada al Inter Miami, para reportar lo más rápido con su nuevo equipo y viera actividad en el partido amistoso ante el Atlético Nacional.

Sin embargo, el delantero mexicano tiene algunos problemas para entrar a los Estados Unidos, pues Berterame aún no tiene su visa de trabajo, por lo que no puede realizar ningún tipo de trabajo en el país vecino.

Aunque Germán Berterame deberá resolver este tema lo más rápido posible, ya que después del partido ante el Barcelona de Guayaquil en Ecuador, el conjunto de ‘Las Garzas’ volverá a Estados Unidos para seguir con su preparación de cara a la nueva temporada de la MLS.

Germán Berterame tiene su primera titularidad con el Inter Miami

Germán Berterame no dejó pasar la oportunidad para jugar con Lionel Messi y por eso aceptó la oferta del Inter Miami para irse al futbol de los Estados Unidos, liga en la que peleará su lugar en el Mundial 2026 con México.

Afortunadamente para el delantero mexicano, ya tuvo su primera titularidad con el equipo en el partido ante el Barcelona de Guayaquil, recibiendo la confianza de su entrenador y compatriota para enfrentar al conjunto de Ecuador.

Después de ser el goleador del Monterrey, Germán Berterame buscará seguir con su cuota goleadora con el equipo de ‘Las Garzas’; ahora ocupará el dorsal ‘19′, pues el ‘9′ le pertenece actualmente a Luis Suárez.

