¡Históricas! Mariana Bernal y Maya Becerra logran oro y plata para México en Copa del Mundo de Tiro con Arco

Maya Becerra ganó la plata para México en compuesto femenil en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en China.

Mariana Bernal y Maya Becerra hicieron historia para México al conquistar las medallas de oro y plata, de manera respectiva, en la final de la modalidad de compuesto femenil de la Copa del Mundo de Tiro con Arco que se celebró en China.

Mariana Bernal consiguió la primera presea dorada para México en la historia de este evento en compuesto femenil en la que fue la tercera ocasión en la que hubo arqueras mexicanas se enfrentaron en la final de esta prueba, lo cual había ocurrido en las ediciones de Rusia 2006 y Estados Unidos 2011.

“Se siente como un sueño hecho realidad. Tuve que mantenerme presente y concentrada en cada flecha. Tuve una lesión y salir adelante después de eso, fue muy difícil”, dijo Mariana Bernal después de su histórica medalla de oro.

Así se decidió el oro de Mariana Bernal en la Copa del Mundo de Tiro con Arco

El primer lugar en la final de compuesto femenil de la Copa del Mundo de Tiro con Arco se tuvo que decidir por “flecha de oro“, esto debido a que, después de cinco sets, Mariana Bernal y Maya Becerra empataron 147-147.

Esa fue la manera en la que Bernal se hizo del metal áureo, pues las dos arqueras mexicanas tiraron 23 flechas consecutivas en el 10, en una clara muestra del gran nivel y calidad que tienen ambas.

El podio lo completó la Jyothi Surekha Vennam, de India, quien superó a la británica Ella Gibson por 146-144 para quedarse con la medalla de bronce.

EVG