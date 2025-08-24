¿Lady Toluca? Aficionada insulta a fanáticos de Cruz Azul y la bañan de cerveza; “pinche jodida” (VIDEO)

El Cruz Azul recibió al Toluca en el Estadio Olímpico Universitario para su partido de la Jornada 6 del Apertura 2025; mientras se llevaba a cabo el compromiso, una mujer, a la que ya llaman “Lady Toluca” en redes sociales, perdió el control en las gradas del recinto y comenzó a insultar a la afición de la Máquina que se encontraba en ese sector.

En el video se puede ver que la fanática que portaba su playera de los Diablos Rojos se levantó de su lugar y comenzó a gritar “Ojalá ganaran lo que gana Alexis, pende**”, mientras una persona intentaba llevársela del lugar; sin embargo, un fanático del Cruz Azul se levantó de las gradas y la bañó de cerveza por la espalda.

El cuerpo policial se acercó con sus escudos para intentar calmar los ánimos, pero sin éxito. Al final lograron llevarse a la aficionada del Toluca, pero ella no podía irse del estadio sin antes volver a recordarles lo siguiente: “Ojalá ganaran lo que Alexis (Vega), pinche jodido”.

Se descontroló la esposa de Alexis Vega 🫣 pic.twitter.com/UUhn84cBNv — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) August 24, 2025

En redes sociales vinculan a la aficionada con Alexis Vega

El video donde aparece la aficionada del Toluca insultando a los fanáticos del Cruz Azul en las gradas del Estadio Olímpico Universitario se volvió viral en segundos en redes sociales por todo lo que le dijo a las personas que estaban cerca de ella.

Pero eso no es todo, ya que los internautas en las diferentes redes sociales vincularon a esta mujer como familiar de Alexis Vega; algunos dicen que es su esposa, mientras que otros aseguran que es la cuñada del delantero mexicano.

Sin embargo, no se sabe con exactitud si tiene algo que ver con Alexis Vega o solo es una aficionada más de los Diablos Rojos. De momento, el ariete de los actuales campeones de la Liga MX no ha comentado nada sobre el video que ya tiene miles de visualizaciones en redes sociales.

⏱ 95’ | 🚂 1-0 👹



Se acabó el juego en la capital.@calientesports pic.twitter.com/kMHEYKqVaT — Toluca FC (@TolucaFC) August 24, 2025

Aficionada del Toluca perdió en el estadio y los Diablos Rojos perdieron el partido

La aficionada del Toluca que se volvió viral en redes sociales por ser bañada en cerveza después de insultar a los fanáticos de Cruz Azul, se tuvo que ir del estadio y terminó perdiendo la oportunidad de ver a su equipo jugar en el Olímpico Universitario después de la terrible tormenta que se presentó en la Ciudad de México.

Por su parte, también los Diablos Rojos cayeron derrotados ante el Cruz Azul por un marcador de 1-0; el autor del único tanto del compromiso fue el delantero argentino Luka Romero. El campeón sufrió su segunda derrota del torneo y quedó fuera de los primeros cinco lugares de la tabla general.

Mientras que la Máquina sigue invicta en el torneo local y con la victoria de anoche llega a 14 unidades para colocarse en el segundo puesto de la general momentáneamente.

DCO