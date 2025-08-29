¡Qué viva el amor! Aficionado le pide matrimonio a su novia en pleno juego del US Open (VIDEO)

Un aficionado le pidió matrimonio a su novia en uno de los partidos del US Open.

Un romántico y emotivo momento se vivió en el US Open cuando un aficionado le pidió matrimonio a su novia mientras se llevaba a cabo uno de los partidos del torneo en Nueva York.

Las cámaras captaron el momento exacto en el que un fan se hincó para mostrarle el anillo de compromiso a su pareja en las gradas.

La novia lloró de la emoción por este significativo momento y le dio el anhelado sí a su futuro esposo. Ambos concluyeron el mágico y romántico momento con un beso.

A moment of love at the US Open!



Congratulations! 💍#LoveattheUSOpen pic.twitter.com/M3px6ccMM5 — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2025

Los demás asistentes en las tribunas se dejaron llevar por la emoción del momento y llenaron de aplausos a los futuros esposos. Al novio también se le salieron las lágrimas.

¿En cuál juego del US Open ocurrió la propuesta de matrimonio?

La romántica y emotivo propuesta de matrimonio en el US Open ocurrió durante el duelo entre la canadiense Leylah Fernandez y la bielorrusa Aryna Sanalenka.

El increíble suceso ocurrió en las gradas del Estadio Louis Armstrong, donde el espectador en cuestión aprovechó uno de los descansos para sorprender a su novia.

Tanto Leylah Fernandez como Aryna Sabalenka observaron con atención la propuesta de matrimonio.

El triunfo se lo llevó Aryna Sabalenka por parciales de 6-3 y 7-6, con lo que cobró revancha de Leylah Fernandez, quien ante quen sucumbió en las semifinales del US Open del 2021.

Emma Raducanu se despide del US Open

La mejor actuación de Emma Raducanu en el US Open desde su sorprendente título en el 2021 terminó en la tercera ronda con una derrota al caer por 6-1, 6-2 ante la campeona de Wimbledon 2022, Elena Rybakina, en solo 62 minutos.

Rybakina alcanzó la segunda semana en Flushing Meadows por primera vez. Este es el único torneo de Grand Slam en donde la kazaja, novena cabeza de serie, no ha llegado al menos a los cuartos de final.

“Es cierto: por alguna razón, el Abierto de Estados Unidos no fue realmente exitoso para mí”, admitió Rybankna. “Espero que este año eso cambie”.

Fue dominante contra Raducanu y que hasta este año no había ganado un partido en Nueva York desde que hace cuatro años se convirtió en la primera tenista o clasificada en ganar un major.

EVG