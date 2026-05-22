América vs Washington Spirit: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS la final de la Concacaf W Champions Cup?

El América Femenil pude cerrar el primer semestre del año con un doblete, pues este sábado 23 de mayo enfrenta al Washington Spirit en la gran final de la Concacaf W Champions Cup, encuentro que se llevará a cabo en el Estadio Hidalgo de Pachuca, sede de las finales de la competencia regional.

Las Águilas, dirigidas por el español Ángel Villacampa, quieren redondear una semana de ensueño luego de que el pasado fin de semana se proclamaron campeonas del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil después de imponerse a las Rayadas del Monterrey en la serie por el título.

Llegó la Gran Final: 🇲🇽 América vs Spirit 🇺🇸



¿Quién se coronará en la W Champions Cup? 👑💫 pic.twitter.com/GPz5dDI1A8 — Concacaf W (@ConcacafW) May 22, 2026

El América goleó 4-1 al Gotham City en las semifinales de la Concacaf W Champions Cup con una magistral actuación de Scarlett Camberos, quien se lució con un hat-trick. Por su parte, el Washington Spirit superó 1-0 a las Tuzas del Pachuca con anotación de la paraguaya Claudia Martínez.

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¿En qué canal pasan EN VIVO el América vs Washington Spirit?

El partido entre América y Washington Spirit, correspondiente a la final de la Concacaf W Champions Cup se jugará este sábado 23 de mayo en el Estadio Hidalgo de Pachuca, Hidalgo. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:30 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de las señales de ESPN y Disney+.

Fecha : Sábado 23 de mayo

Hora : 1930

Estadio : Hidalgo

Transmisión: ESPN y Disney+

Posibles alineaciones de América y Washington Spirit

AMÉRICA : Sandra Paños, Kimberly Rodríguez, Karina Rodríguez, Mariana Cadena, Karen Luna, Nancy Antonio, Irene Guerrero, Montserrat Saldívar, Sarah Luebbert, Kiana Palacios y Scarlett Camberos.

WASHINGTON SPIRIT: Ann-Katrin Berger, Bruninha, Tierna Davidson, Emily Sonnett, Jenna Nighswonger, Rose Lavelle, Hal Hershfelt, Chloe Ricketts, Trinity Rodman, Ashley Hatch y Courtney Brown.

Listas para la FINAL de la @ConcacafW 🦅👑 pic.twitter.com/8InEdo9s80 — Club América Femenil (@AmericaFemenil) May 22, 2026

¿Quién es campeón de la Concacaf W Champions Cup?

Gotham se coronó en la primera edición de la Concacaf W Champions Cup, la correspondiente a la Temporada 2024-2025, luego de derrotar por pizarra de 1-0 a Tigres en la gran final, la cual se realizó en el Estadio Universitario de Monterrey, Nuevo León.

En aquella ocasión, el América fue eliminado en las semifinales a manos precisamente del Gotham. En la otra semifinal, los Tigres vencieron 2-0 al Portland Thorns.

EVG