Revive los goles con los que Pumas ganó su más reciente título en la Liga MX (VIDEO)

Francisco Palencia fue autor de un gol de Pumas en la final de vuelta del Clausura 2011 contra Monarcas Morelia.

Juan Francisco Palencia y Javier Cortés hicieron los goles que le dieron a Pumas su más reciente título de Liga MX. Ocurrió el 22 de mayo del 2011, cuando los auriazules derrotaron 2-1 a Monarcas Morelia en Ciudad Universitaria en la final de vuelta del Clausura 2011.

El Gatillero abrió el marcador en el encuentro en el Estadio Olímpico Universitario al minuto 14 con un tanto de penalti; misma vía por la que los purépechas emparejaron los cartones al 25′, por conducto del expuma Jaime Lozano.

El golazo de Cortés con el que Pumas ganó la séptima

Los tiempos extra se acercaban aquel domingo a mediodía en Ciudad Universitaria. Pero Javier Cortés decidió que todo se terminara en los 90 minutos reglamentarios con una gran definición de derecha, al 76’, luego de quitarse a varios zagueros michoacanos.

La pizarra no se movió más y con el silbatazo final los Pumas aseguraron su séptima estrella en la Liga MX. Fue la última vez, hasta la fecha, que los aficionados del conjunto auriazul celebraron un trofeo de los del Pedregal.

Los felinos se proclamaron campeones de aquel Clausura 2011 después de haberse impuesto 3-2 a Morelia en el marcador global, pues la ida en la cancha del Morelos terminó 1-1.

¿Cuántas finales jugó Pumas tras su último título?

En el Clausura 2026 contra Cruz Azul, Pumas juega su tercera final de Liga MX desde aquel Clausura 2011. En las dos anteriores salió con las manos vacías.

Los auriazules cayeron a manos de Tigres en la serie por el título del Apertura 2025, la cual se definió en tanda de penaltis en Ciudad Universitaria, donde los capitalinos ganaron 4-1 en el alargue, después de haber perdido 3-0 la ida en Monterrey.

Cinco años después, los Pumas disputaron otra final de Liga MX, la del Guard1anes 2020. El León fue su verdugo en aquella ocasión, con un 3-1 en la pizarra global.

EVG