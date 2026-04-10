Willer Ditta no se guarda nada y manda contundente mensaje al América previo al Clásico Joven

Se acerca la hora de inicio para el Clásico Joven, uno de los partidos más importantes de la temporada para el América y el Cruz Azul. Willer Ditta ya comenzó a calentar el encuentro y aseguró que los cementeros saldrán a comerse la cancha ante las Águilas.

“Estos partidos se juegan de otra forma, tienen otro sabor; sabemos cómo son los partidos contra el América. Es un equipo con mucha jerarquía, con buenos jugadores y nosotros pensando en las cosas que estamos haciendo bien y en las que no nos han salido bien”, comentó el zaguero central para TUDN.

Además, Willer Ditta dejó en claro que van a “mentalizarnos en poder recuperarnos de buena forma y el sábado salir a comernos la cancha y salir a hacer todo nuestro trabajo”.

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América vuelve al Estadio Azteca después de dos años de espera

El América pasó poco menos de un año fuera del Estadio Azteca, siendo el Estadio Ciudad de los Deportes el recinto donde disputaban sus partidos como local, pero es el momento de que las Águilas vuelvan a su nido.

Cabe recalcar que la última vez que los azulcremas disputaron un cotejo en el Coloso de Santa Úrsula fue el 26 de mayo del 2024, cuando jugaron la final del Clausura 2024 ante el Cruz Azul y con un solitario gol de Henry Martín los pupilos de André Jardine se llevaron el bicampeonato en la Liga MX.

Ahora estas dos instituciones volverán a enfrentarse en el Estadio Azteca para el segundo partido en este recinto después de su reinauguración, que se dio el pasado 28 de marzo con el encuentro entre la Selección Mexicana y su similar de Portugal.

Termina en partido en LA.



A buscar el pase a semis el próximo martes en Puebla. pic.twitter.com/lcKpx59oDz — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 8, 2026

Willer Ditta y el Cruz Azul llevan dos derrotas consecutivas

El Cruz Azul es uno de los candidatos al título de la Liga MX, pero en los últimos encuentros ha mostrado un nivel pobre en temas futbolísticos y la afición se comienza a preocupar porque se acerca el final de la campaña.

La Máquina de Nicolás Larcamón lleva dos derrotas consecutivas en la temporada, la primera ante el Pachuca por marcador de 2-1 en la Liga MX y la segunda frente al LAFC en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

Ambos clubes llegan al Clásico Joven con una mala racha de cinco encuentros sin conocer la victoria, aunque las Águilas solo tienen una derrota y el Cruz Azul suma dos descalabros previos a enfrentarse al América.

DCO