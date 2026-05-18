¡OFICIAL! Neymar SÍ va al Mundial 2026 con Brasil; Carlo Ancelotti sorprende con su lista

Neymar fue incluido en la lista definitiva de Brasil para el Mundial 2026.

Neymar estará en el Mundial 2026 con Brasil. El director técnico italiano Carlo Ancelotti incluyó al delantero del Santos en la lista definitiva de 26 convocados para la justa a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.

Neymar es uno de los ocho delanteros que Carletto incluyó en la convocatoria para el torneo en el que la Verdeamarela buscará conseguir su sexta estrella y la primera desde la edición de Corea-Japón 2002.

É A LISTA DO CORAÇÃO! É A LISTA DO BRASIL! 🇧🇷



Não são apenas 26 nomes. São 26 corações que sonharam com esse momento.



VAMOS EM BUSCA DA SEXTA ESTRELA! 🌟⭐🏆#BateNoPeito



ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/1MRWJyG9ug — brasil (@CBF_Futebol) May 18, 2026

¿Cuántos Mundiales ha jugado Neymar?

El Mundial 2026 será el cuarto en el que Neymar tenga participación con Brasil en el magno certamen futbolístico, el cual disputó por primera ocasión en Brasil 2014.

El exatacante del Barcelona también representó a la Canarinha en las justas de Rusia 2018 y Qatar 2022. Hasta el momento lo máximo que ha conseguido es una semifinal, en el 2014, cuando los sudamericanos sufrieron el histórico 1-7 en contra de Alemania.

Neymar ha marcado ocho goles en Copas del Mundo. Hizo cuatro en Brasil 2014, dos en Rusia 2018 y otro par en Qatar 2022.

EVG