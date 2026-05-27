Hugo Sánchez y Airbnb lanzan experiencia exclusiva rumbo a la Copa del Mundo 2026

A menos de dos semanas para el arranque de la Copa del Mundo 2026, el cofundador y CEO de Airbnb, Brian Chesky, anunció que la empresa brindará una experiencia especial para aficionados al lado de la leyenda Hugo Sánchez, al tiempo que se presentó una exposición para celebrar la historia de los Mundiales en México.

#VIDEO | Hugo Sánchez se une al equipo de trabajo de Airbnb para el Mundial, brindando experiencias para los aficionados



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En alianza con el Comité Organizador Host City Ciudad de México y el Fondo Mixto de Promoción Turística, la empresa Airbnb reveló la colaboración que forma parte del Programa de Impacto en Ciudades Anfitrionas de Airbnb, una iniciativa que busca impulsar el crecimiento económico, fortalecer los lazos comunitarios y enriquecer la oferta cultural de las ciudades anfitrionas.

En el evento se compartió que habrá 10 fans afortunados que podrán vivir una experiencia inolvidable al lado de Hugo Sánchez, leyenda del futbol mexicano, quien profundizó en los detalles de esta gran oportunidad.

“Esta experiencia es de 10 personas. Vamos a ir al restaurante El Arroyo… Vamos a ir a la Cantera, les explicaré a los 10 ganadores cómo cuando fui entrenador usamos las instalaciones para forma y fabricar futbolistas mexicanos”, dijo Hugol en la presentación.

▶️ #VIDEO | ⚽🌎 Brian Chesky, CEO de Airbnb, puso a Estados Unidos como su favorito para conquistar el Mundial 2026, aunque aseguró que México también tiene grandes posibilidades y lo colocó como su segundo candidato. 🇺🇸🇲🇽🏆

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Además, se compartió que los ganadores tendrán la oportunidad de vivir un partido de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026.

“En la experiencia anterior fueron cuatro tickets, ahora son 10, hay 10 tickets que se le entregaran a los afortunados para que vayan al tercer partido contra Chequia”, dijo.

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