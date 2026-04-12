Toluca deja ir la victoria ante el Atlético de San Luis en el último minuto del partido

Toluca y San Luis igualaron a un gol en el Nemesio Diez.

El Toluca recibió al Atlético de San Luis en el Estadio Nemesio Diez para cerrar la actividad de la Jornada 14 del Clausura 2026; los Diablos Rojos dejaron ir la victoria en el último minuto del encuentro por un penal a favor de los visitantes.

El primer tiempo fue totalmente para el equipo de Antonio Mohamed; sin embargo, no encontraban la manera de vencer el marco de Andrés Sánchez, quien firmó una noche espectacular bajo los tres palos, logrando nueve atajadas totales y tres de ellas fueron con disparos dentro del área.

Para la parte complementaria, el ‘Turco’ Mohamed realizó tres cambios para darle dinamismo al equipo: Santiago Simón, Everardo López y Jorge Díaz ingresaron por Diego Barbosa, Luan García y Víctor Arteaga, respectivamente.

Fue al minuto 72 de tiempo corrido cuando Franco Rossi recibió una pelota por parte de Pavel Pérez dentro del área; el delantero uruguayo definió por encima de Andrés Sánchez para abrir el marcador en el infierno.

El tiempo seguía corriendo y la victoria para los Diablos Rojos se acercaba; sin embargo, en el tiempo de compensación se marcó un penalti para el Atlético de San Luis, el cual puso contra las cuerdas al Toluca, porque los tres puntos estaban en manos de Hugo González.

Sin embargo, el guardameta mexicano no consiguió detener el disparo de Joao Pedro y el delantero italiano mandó a guardar la esférica para rescatar un punto para el San Luis en el minuto 97 de juego.

Este resultado fue muy doloroso para el Toluca, porque con la victoria escalaban a la segunda posición de la tabla general y se ponían a dos puntos del liderato; aunque con el empate se quedaron en el quinto escalón, amarraron su lugar en la liguilla del futbol mexicano.

El equipo de Antonio Mohamed atraviesa un bache de malos resultados, pues llevan tres empates y una derrota en sus últimos cuatro encuentros en la Liga MX; las únicas victorias que tienen son ante el Diego FC y el LA Galaxy en la Concacaf Champions Cup.

El próximo compromiso del Toluca en el Clausura 2026 será ante el América, compromiso que se llevará a cabo en el Estadio Azteca el próximo 18 de abril, mientras que el San Luis se medirá ante los Pumas en la siguiente jornada.

DCO