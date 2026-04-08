Toluca derrota al LA Galaxy en casa y pone un pie en las semifinales de la Concacaf Champions Cup

El Toluca abrió las puertas del Estadio Nemesio Diez para verse las caras con el LA Galaxy en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, el encuentro con más goles de esta fase con un marcador final de 3-2 a favor del conjunto del Estado de México.

Los choriceros no tardaron en ponerse arriba en el marcador; fue al minuto 12 de tiempo corrido cuando Federico Pereira mandó un trazo largo al campo contrario, donde apareció Nicolás Castro solo frente al marco rival. El mediocampista argentino llegó al área y sacó un disparo cruzado inatajable para James Marcinkiwski.

El conjunto dirigido por Antonio Mohamed aprovechó la localía para aumentar la ventaja en el tablero antes del medio tiempo; fue al minuto 43 de tiempo corrido cuando Paulinho recibió un balón dentro del área por parte de Jesús Angulo. Como es una costumbre, el portugués no desaprovechó la oportunidad para lograr su primer tanto de la noche.

¡GOLAZO DE TOLUCA! Nico Castro aprovechó el gran trazo largo de Pereira, y definió el mano a mano para poner el primero.



10' @TolucaFC 1-0 @LAGalaxy



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¡Gooool de Galaxy! Gran asistencia de Reus para Gabriel Pec, pero entra por el primer poste de Luis García...



65' @TolucaFC 2-1 @LAGalaxy



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La presión por parte del LA Galaxy llegó en el segundo tiempo, cuando lograron descontar en el marcador a 24 minutos del final del encuentro. El campeón del mundo Marco Reus habilitó dentro del área a Gabriel Pec; el brasileño se percató de que Luis García descubrió su primer poste y, pegado a la línea de fondo, sacó un disparo para poner el 2-1 parcial en el marcador.

Sin embargo, el Toluca no dejó que el equipo de la Major League Soccer (MLS) lograra el empate, pues al 73′ de juego apareció nuevamente Paulinho; el portugués se encontró con el rebote de la defensa entrando al área y con un remate de primera intención mandó a guardar la esférica para su segundo tanto de la noche.

Los últimos minutos del cotejo fueron una locura en el Nemesio Diez, pues Marco Reus puso de nuevo contra las cuerdas al Toluca con su gol al 77′ de tiempo corrido. El mediocampista alemán no dejó morir la jugada y se lanzó dentro del área para poder alcanzar la pelota que pasó cerca de las manos de Luis García, logrando su primera anotación del partido.

Cuando parecía que el marcador terminaría con un 3-2 a favor del Toluca y una ligera ventaja en el tablero global para los choriceros, nuevamente Paulinho se convirtió en el héroe del equipo de Antonio Mohamed para lograr una diferencia de dos goles. El dorsal ‘26′ del actual campeón de la Liga MX se lanzó para tapar el despeje de la defensa; el balón terminó golpeando su pierna y metiéndose a la meta del LA Galaxy.

El Toluca logró un gran resultado en este encuentro, pues los campeones venían de perder ante el Querétaro e igualar el marcador frente al Pachuca en el torneo local.

El compromiso de vuelta se llevará a cabo el próximo miércoles 15 de abril en la cancha del Dignity Health Sports Park para conocer al equipo que se quede con el boleto a las semifinales de la Concacaf Champions Cup.

DCO