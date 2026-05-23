¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS a Pato O’Ward en las 500 Millas de Indianápolis?

El mexicano Pato O’Ward sonríe mientras camina por Gasoline Alley y ve las camisetas del Arrow McLaren No. 5. Claro, es popular, pero O’Ward quiere algo más: que lo llamen campeón de las 500 Millas de Indianápolis, carrera que se realiza este domingo 24 de mayo.

Luego de tres ocasiones en las que se quedó a las puertas en sus últimas cuatro carreras en el icónico óvalo de 2.5 millas del Brickyard, el regiomontano espera por fin beber la leche y celebrarlo con todos sus aficionados y con todos los demás en las grados del Brickyard.

This is no ordinary weekend 🧱



📺: #Indy500 - Sunday at 10 AM ET on FOX pic.twitter.com/e2KA2Myq3Z — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 22, 2026

“Es genial. Obviamente es una parte importante de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Queremos estar aquí para entretener a la gente, inspirar a la gente. Al final del día es el evento más grande del mundo. Puede que sea un poco parcial. Pero esto se define este domingo”, comentó Pato O’Ward mientras intenta convertirse en el primer ganador mexicano de la carrera.

¿En qué canal pasan las 500 Millas de Indianápolis?

La edición 110 de las 500 Millas de Indianápolis se lleva a cabo este domingo 24 de mayo en el Indianapolis Motor Speedway, donde el mexicano Pato O’Ward busca su primer triunfo después de tres veces en las que se quedó cerca. La carrera comienza a las 10:30 horas del Centro de México.

Fecha : Domingo 24 de mayo

Hora : 10:30

Circuito : Indianapolis Motor Speedway

Transmisión: ESPN y Disney+

"Just drive faster." OH, OKAY! 🙃 pic.twitter.com/we9cwAXiYu — Arrow McLaren IndyCar Team (@ArrowMcLaren) May 23, 2026

Pato O’Ward quiere romper su maldición en Indianápolis

Pocos pilotos han estado tan cerca como Pato O’Ward sin terminar llegando finalmente al carril de la victoria en las 500 Millas de Indianápolis. Fue segundo en 2022 y 2024, tercero en 2025, cuarto en 2021 y sexto en 2020 como novato en Indy. Su único resultado fuera de los cinco primeros llegó en 2023, cuando fue vigésimocuarto.

Este año, O’Ward pensó que por fin tenía el auto para destruir al campeón defensor de Indy, Alex Palou, pero vio cómo ese auto, con el que se clasificó sexto, quedó gravemente dañado en un choque en la última práctica en el Indianapolis Motor Speedway. Eso lo obligó a pasar a un auto de repuesto.

La buena noticia: es el mismo con el que ganó dos veces la temporada pasada. La mala: Palou vuelve a ser el favorito en las apuestas después de conseguir su segunda pole de Indy el fin de semana pasada, mientras intenta convertirse en el séptimo ganador consecutivo en la historia de la carrera.

EVG