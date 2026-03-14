Atlas rescata agónico empate ante Toluca en el infierno; resumen, goles y mejores jugadas

Una acción del Toluca vs Atlas, de la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX

En un partido en donde los porteros fueron las figuras y se anotaron los goles en el tiempo de compensación, el Atlas rescató un agónico empate 1-1 ante Toluca en el Estadio Nemesio Diez, en duelo correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Jesús Ricardo Angulo al 92′ anotó por los Diablos, pero al 94′ Víctor Ríos con un zapatazo fuera del área concretó la igualdad. Las dos anotaciones fueron en el descuento, cuando parecía que el marcador no se movería.

🚨 ¡MINUTOS DE LOCURA! 🔥😱🔥 ¡OTRO POSTE en el arco de los Diablos y luego el Atlas se salva DE MILAGRO! ❌💥⚽#SábadoFutbolero pic.twitter.com/3WHmVIzmpH — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 15, 2026

Fue un duelo en donde ambos conjuntos tuvieron sus oportunidades para abrir el marcador, pero los arqueros salieron en su tarde. En la primera parte fue claramente superior el cuadro local.

Disparos de larga distancia, cabezazos y más fueron detenidos por el veterano colombiano Camilo Vargas, quien se tuvo que emplear al máximo para no ver caer su puerta.

En la segunda mitad fue el Atlas el que tuvo las acciones de peligro más claras. La visita se fue al ataque en la parte complementaria, pero no pudieron romper el cero, en parte por las oportunas intervenciones de Luis García.

El Toluca se presentó en casa como el segundo mejor equipo del campeonato. La misión era obtener la victoria para seguir de cerca al Cruz Azul, que más tarde se mide a los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario.

Toluca pierde a Marcel Ruiz toda la campaña

El Toluca dio a conocer el panorama de Marcel Ruiz tras la lesión que sufrió ante el San Diego FC en la Concacaf Champions Cup y no es nada bueno, pues se perderá toda la campaña e incluso la Copa del Mundo entrante.

El mediocampista de la Selección Mexicana presentó una ruptura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial de la rodilla derecha, lesión que lo dejará fuera del Mundial 2026.

“Nuestro mediocampista será sometido a una cirugía en los próximos días y el tiempo de recuperación dependerá de su evolución”, señalaron los Diablos Rojos por medio de un comunicado.

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