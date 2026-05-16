Leo Messi y el plan secreto que podría convertirlo en bicampeón en el Mundial 2026 (VIDEO)

El Mundial 2026 está cerca de iniciar y Argentina es la actual campeona del mundo, así que Leo Messi y compañía buscarán refrendar su título para bordar la cuarta estrella en el escudo de su camiseta. Pero antes de iniciar su camino en el torneo, Messi tiene un plan para llegar en su mejor forma física al certamen.

“Nos preparamos para eso, pero hace dos o tres meses que todos los días tenemos un plan de entrenamiento más allá de lo que hacemos en el club y los dos nos matamos para físicamente llegar de la mejor manera. Tenemos un doble turno que nos propusimos y tenemos nuestro profe y ahí le damos y venimos bien”, comentó Rodrigo De Paul.

Además, el mediocampista argentino reveló que en sus entrenamientos le mete un “poco de peli, lo filmo todo, digo: ‘Yo no sé, enano, capaz que sí se da’”, pues comenta que Leo Messi le pide que no lo filme durante los entrenamientos.

🇦🇷😅 Rodrigo De Paul confesó que lleva entre DOS Y TRES MESES entrenando aparte con Lionel Messi pensando exclusivamente en la Copa del Mundo.



👀 Y hasta comentó que hay contenido filmado. pic.twitter.com/0y2esWHGRM — JS (@juegosimple__) May 15, 2026

Leo Messi lleva tres partidos marcando gol con el Inter Miami

Leo Messi quiere volver a ser campeón en la MLS y en sus últimos tres compromisos con el Inter Miami ha marcado gol para aumentar su cuota de cara al Mundial 2026, pues ya está cerca de alcanzar las 1000 anotaciones en su carrera profesional.

Su racha goleadora inició el 2 de mayo del 2026 ante el Orlando City; en aquel encuentro Leo Messi marcó un gol, pero su equipo cayó derrotado en el cotejo. En la siguiente jornada ante el Toronto volvió a anotar un tanto y hace tres días consiguió un doblete ante el Cincinnati FC para la victoria 5-3 del conjunto de ‘Las Garzas’.

El siguiente compromiso del argentino será este domingo 17 de mayo, cuando el Inter Miami reciba al Portland en el NU Stadium, compromiso en el que Leo Messi podría volver a marcar un gol con su equipo y así hilar cuatro cotejos mandando la esférica al fondo de las redes del rival.

"Me gusta pensar que Messi va a seguir jugando", Lionel Scaloni 🗣️ — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) May 16, 2026

¿Cuándo debuta Leo Messi y Argentina en el Mundial 2026?

Argentina es el equipo a vencer en este Mundial 2026 porque son los actuales campeones del mundo y ellos mismos buscarán darle su segunda estrella consecutiva a Argentina en esta edición del torneo de la FIFA.

Leo Messi y sus compañeros arrancan su camino en busca del título el 16 de junio del 2026 enfrentando a Argelia; en la segunda jornada se verán las caras con Austria y en su último partido de la fase de grupos se medirán a Jordania para definir su lugar en el sector J del Mundial 2026.

Argentina disputará todos sus encuentros de la fase de grupos en Estados Unidos; uno será en la cancha del Arrowhead Stadium y los otros dos se disputarán en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

DCO