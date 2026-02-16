¿Quién interpreta a Tita de la Garza en Como Agua Para Chocolate?

Como Agua Para Chocolate es una de las series mexicanas más esperadas de los últimos años, que este febrero estreno la segunda y última temporada del 2026. La serie cuenta la trágica historia de Tita de la Garza, quien solo puede observar cuando el amor de su vida se casa con su propia hermana.

El personaje de Tita ha sabido conquistar a los espectadores de la serie de Como Agua Para Chocolate, quienes aunque las tachan de “migajera”, empatizan con su historia. El rol es interpretado pro Azul Guaita y a continuación, te platicamos más sobre ella.

¿Quién es Azul Guaita?

Azul Guaita Bracamontes es una actriz mexicana nacida el 21 de julio de 2001. De padres, argentinos, la joven se mudó con cinco años a la República Dominicana y un año después, entró a la telenovela juvenil Clase 406.

A los 17 años regresó a México buscando oportunidades nuevas como actriz. Su primer trabajo acreditado fue en el papel de “Yolotl” en la segunda temporada de la telenovela, Mi marido tiene familia junto con Gabriel Soto y en Soltero con hijas, de nueva cuenta con Soto y Vanessa Guzmán.

Interpretó a Jana Cohen Gandía en la serie de Netflix, Rebelde, continuación de la telenovela mexicana Rebelde. Entre otros intereses ha manifestado su intención de incursionar en el diseño de moda.

Azul Guaita interpretó a Tita de la Garza en la serie Como Agua Para Chocolate, cuya primera parte se estrenó en HBO Max en 2024. Este febrero del 2026 se estrenó la segunda y última parte de la serie.