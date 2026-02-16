Calendario de capítulos de Como Agua Para Chocolate 2: Fecha de estreno de cada episodio

Tras una larga espera, este domingo 15 de febrero se estrenó la segunda temporada de Como Agua Para Chocolate 2, la nueva serie producida por la actriz mexicana Salma Hayek. Ahora, queda esperar semana con semana al estreno de cada uno de los episodios de la temporada final.

En total, son seis episodios los que podremos ver para la segunda temporada de Como Agua Para Chocolate, donde finalmente veremos las consecuencias de las acciones de los personajes de Pedro Múzquiz y Tita de la Garza, ¿se quedarán juntos?

El calendario de estrenos quedó de la siguiente manera:

Episodio 7: domingo 15 de febrero

Episodio 8: domingo 22 de febrero

Episodio 9: domingo 1 de marzoEpisodio 10: domingo 8 de marzo

Episodio 11: domingo 15 de marzo

Episodio 12: domingo 22 de marzo (capítulo final)

Con este formato, se respetarán los 12 episodios que conforman el libro. Cada capítulo será liberado desde las 12:00 de la noche de los domingos y se pueden ver en la plataforma en streaming HBO Max.

El final de la primera temporada nos mostró a Tita siendo llevada por Mamá Elena a un convento donde la internaron tras la muerte de Robertito. Por otro lado, Pedro sobrevive a un fusilamiento.

En esta nueva temporada, esperamos ver la forma en la que Tita encuentra el amor y cuidado gracias al Doctor Brown, quien la rescata de la depresión y le ofrece una vida y un futuro nuevo y esplendoroso.

Si bien en el libro original ella lo deja para ser la amante de Pedro, el público espera que esta versión se tome la libertad creativa de cambiar el destino de la protagonista.

La sinopsis indica que el médico le ofrecerá a Tita un futuro lleno de dulzura, pero “el regreso de Pedro reaviva una pasión prohibida que desafía las reglas y las tradiciones”. Por este motivo, Tita deberá tomar decisiones importantes en esta temporada.